Los cartageneros podrán disfrutar de forma gratuita eventos del Hay Festival

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), invita a la ciudadanía a participar en los eventos del Hay Festival Cartagena 2026, que se realizarán en el Teatro Adolfo Mejía los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los eventos serán gratuitos para personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar. Las y los interesados podrán solicitar su boleta de cortesía —sujeta a disponibilidad— en la oficina de boletería del festival (Centro de Convenciones), el mismo día del evento, previa presentación de su cédula. Todos los eventos que se realizarán en diferentes escenarios, aparte del TAM en las fechas antes mencionadas, también serán gratuitos cumpliendo con los mismos requisitos.

“El Hay Festival es una oportunidad para que Cartagena se encuentre con las ideas, la literatura y el pensamiento crítico sobre mundo. Desde la Alcaldía seguimos trabajando para que más espacios como este se desarrollen en nuestra ciudad”, afirmó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena.

La invitación además es para disfrutar de los espacios del Hay Joven, que se realizarán en la Universidad de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar; y el Hay Comunitario llegará a diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, acercando el festival a los territorios.

El viernes 30 de enero a las 2:30 p.m. se realizará un taller con Mónica Diago y Pedro Caballero en la Biblioteca Pública de Tierra Baja, para niños y niñas de 10 a 15 años. Se trabajará con “Respira ciencia”, una colección de cuentos ilustrados que busca crear un vínculo o con la ciencia desde edades tempranas.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, señaló: “Desde el IPCC celebramos que el Hay Festival cuente con una agenda gratuita y descentralizada, que permite llegar a universidades, barrios y corregimientos, fortaleciendo la vida cultural de la ciudad y la participación de nuestra gente”.

Para conocer la agenda completa del Hay Joven y del Hay Comunitario, los interesados pueden visitar la página: www.hayfestival.com/cartagena/inicio .

Agenda Teatro Adolfo Mejía

Sábado 31 de enero

-Catalina Gómez Ángel y Janne Teller en conversación con José Manuel Acevedo

Conversaciones Sur a Norte: el mundo es otro tras Gaza

11:00 a.m.

-Daniel Kehlmann en conversación con Philippe Sands

El dilema ético del director

12:00 m.

-Yasmina Reza en conversación con Philippe Sands

3:30 p.m.

-Carissa Véliz en conversación con Daniel Marquínez

La importancia de nuestra privacidad

5:30 p.m.

-Carlos Granés en conversación con Carlos Alberto Patiño

Una era de rugidos

7:30 p.m.

Domingo 1 de febrero

-Carlos Chamorro, Denise Maerker y Jan Martínez Ahrens en conversación con Diana Calderón

Periodismo y sus retos

10:00 a.m.

-Jorge Perugorría en conversación con Leonardo Padura, seguida de la proyección de Neurótica Anónima

12:00 m.

-Juan Gabriel Vásquez en conversación con Javier Moreno

3:30 p.m.

-Rafael Pérez Alviz en conversación con Daniel Samper Pizano, seguido del concierto Acorbanda de Colombia

El porro en concierto

7:30 p.m.

Participación de bibliotecarios y el Consejo de Literatura

Producto de la articulación entre la administración Distrital y el festival, los bibliotecarios de la Red Distrital de Bibliotecas y los integrantes del Consejo de Literatura de la ciudad, participarán en algunos de los eventos programados en diferentes días del festival, con el fin de complementar sus conocimientos y fortalecer su quehacer relacionado con la escritura y el pensamiento crítico.