La voz de los viajeros ubica a Cartagena en la cima: TripAdvisor la elige como el 4º Mejor Destino de Sudamérica en los premios "Best of the Best 2026"

La Alcadía Mayor de Cartagena y su entidad de promoción, Corpoturismo, celebran un nuevo hito para el turismo. La plataforma de viajes más grande del mundo, TripAdvisor, ha revelado los ganadores de sus premios Travelers’ Choice Awards 2026, otorgando a Cartagena de Indias el cuarto lugar en la prestigiosa lista “Best of the Best Places to Visit in South America”.

Este reconocimiento consolida a La Heroica como un referente indiscutible en la región, superando en el ranking a gigantes del turismo mundial como Río de Janeiro (Brasil), y compartiendo el podio de honor junto a destinos icónicos como Cusco (Perú) y Buenos Aires (Argentina).

El valor de la experiencia real

La importancia de este galardón radica en su metodología única. Los premios _Best of the Best_ son el mayor honor que otorga TripAdvisor, concediéndose únicamente al 1% de los 8 millones de perfiles listados en la plataforma.

A diferencia de otros premios de la industria, estos no son elegidos por un jurado, sino que se basan estrictamente en la calidad y cantidad de millones de opiniones y calificaciones orgánicas generadas por viajeros reales durante los últimos 12 meses. Este 4º lugar es una ratificación directa de la experiencia positiva del visitante, validando la hospitalidad, la oferta cultural y la seguridad turística que Cartagena ofrece al mundo.

¿Por qué los viajeros eligen Cartagena?

Según el análisis de las reseñas que llevaron a este posicionamiento, los usuarios de TripAdvisor destacan a Cartagena por:

- El encanto del Centro Histórico, descrito frecuentemente como un museo vivo y transitable.

- Su oferta gastronómica de talla internacional que fusiona sabores tradicionales del Caribe y técnicas de vanguardia.

- La riqueza de su vida nocturna y cultural, que ofrece experiencias variadas para todo tipo de viajero.

- Su arquitectura colonial perfectamente preservada, ideal para el romance y la fotografía.

La influencia de la reputación digital

“Este reconocimiento tiene un valor incalculable porque no es una promesa de marketing, sino el testimonio real de quienes nos han visitado. En las dinámicas actuales de turismo, la búsqueda comienza en la pantalla del celular y las reseñas son el factor decisivo: el viajero confía en el viajero”, dijo Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Y agregó: “Estar en el Top 4 de Sudamérica, por encima de competidores tan fuertes, nos dice que estamos cumpliendo con la promesa de valor. Estas calificaciones influyen directamente en la decisión de compra de los futuros turistas, quienes ven en Cartagena un destino confiable y de calidad garantizada”.

Con este reconocimiento, Cartagena de Indias inicia el 2026 con un sello de confianza global, invitando a viajeros de todo el mundo a descubrir por qué es considerada “Lo Mejor de lo Mejor”.