La falta de transporte escolar y la “barreras invisibles”, afectan a 300 menores del oriente de Cali

Los padres de familia no tienen cómo llevar a sus hijos a estudiar a la Institución Educativa Oficial Cristóbal Colón, sede de bienestar social, ubicada en el barrio Mariano Ramos.

Un llamado al gobierno caleño para que se garantice el transporte escolar para 300 niños y niñas de los barrios El Vallado, Llano Verde y sectores aledaños del oriente de Cali, quienes deben recibir clases en la recién inaugurada Institución Educativa Cristóbal Colón, ubicada en el barrio Mariano Ramos, hizo el Concejo Municipal.

Para el concejal Edison Lucumí Lucumí, a lo anterior se suman los riesgos de seguridad durante los desplazamientos, particularmente para niños y niñas de preescolar y primaria, en sectores impactados por dinámicas de violencia y la existencia de fronteras invisibles.

El concejo de Cali recordó que con la entrega de la sede Cristóbal Colón, el pasado mes de diciembre de 2025, luego de 9 años de recuperación, los 300 alumnos que recibían clases en una sede provisional ubicada en el barrio el Vallado, quedaron sin medio de transporte para llegar hasta el barrio Mariano Ramos.

“Para garantizar el acceso y la permanencia escolar en la improvisada sede del barrio El Vallado, los estudiantes de los barrios Llano Verde y Mariano Ramos contaron durante este periodo (nueve años) con el servicio de transporte escolar, el cual fue determinante para asegurar su continuidad académica. Sin embargo, ahora que se retoman las actividades académicas en la sede oficial de Mariano Ramos, en el marco del inicio del año lectivo 2026, se suspendió el servicio de transporte escolar para los estudiantes provenientes de los barrios El Vallado y Llano Verde, pese a que éste venía siendo garantizado como estrategia para garantizar la permanencia en las aulas”, dijo Lucumí Lucumí.