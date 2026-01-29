La Avenida Pedro Romero se transforma: nuevo frente de obra y 3.700 metros de vía recuperados

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, avanza con las obras de rehabilitación vial de la Avenida Pedro Romero, una de las principales arterias de la ciudad, en el marco del programa Vías para la Felicidad.

Como parte del inicio de un nuevo frente de obra, se implementó el cierre temporal de ambos carriles, en el sector Estela del barrio Olaya Herrera, entre la diagonal 32A (Punto Frío) y la transversal 68 (Motos La Cordialidad), donde actualmente se ejecutan trabajos de reparación integral de la calzada.

En este punto se adelantan labores de demolición de placas en mal estado, excavación y conformación de la estructura vial con materiales de alta calidad, compactación del terreno, instalación de acero de refuerzo y fundida de nuevas losas en concreto rígido acelerado, con un espesor de 25 centímetros. Este tipo de concreto permite habilitar el tránsito vehicular en menor tiempo, garantizando a su vez mayor durabilidad y resistencia de la vía.

A la fecha, los trabajos en el carril sentido Y de Olaya - Bazurto, en este tramo, registran cerca de 100 metros lineales completamente intervenidos, y se continúa con nuevas fundidas para posteriormente avanzar sobre el carril contrario. El cierre total del tramo tendrá una duración aproximada de cuatro días. Inicialmente se habilitará un carril mientras se culminan las labores restantes, y se espera que ambos queden completamente operativos durante el fin de semana.

Cambios viales

Para garantizar la movilidad y la seguridad vial durante la ejecución de las obras, se implementaron desvíos debidamente señalizados. Los vehículos que se movilicen en sentido Bazurto - Y de Olaya, deberán tomar la diagonal 32A del sector Estela del barrio Olaya Herrera (Punto Frío) y continuar por la transversal 68 hasta reincorporarse nuevamente a la Avenida Pedro Romero (Motos La Cordialidad).

Asimismo, los conductores que transiten en sentido Y de Olaya - Bazurto, podrán tomar la transversal 68 (Motos La Cordialidad) y luego continuar por la diagonal 32A (Punto Frío) hasta empalmar nuevamente con la avenida Pedro Romero.

La obra cuenta con el apoyo permanente de auxiliares de tráfico las 24 horas del día, tanto en jornada diurna como nocturna, quienes orientan a conductores y peatones, regulan el flujo vehicular y facilitan el paso de vehículos de carga cuando las condiciones del entorno lo permiten.

Próximo tramo a intervenir

Una vez culminados los trabajos en el sector Stella, el programa Vías para la Felicidad continuará la próxima semana con la rehabilitación de la Avenida Pedro Romero en el tramo comprendido entre el centro comercial Olaya Plaza y el parque ubicado frente al Cuartelillo, con el objetivo de seguir recuperando los tramos más deteriorados de esta importante arteria vial.

Desde el inicio de las obras en diciembre, se ha intervenido la Avenida Pedro Romero en sectores como la Y de Olaya, Fredonia, Puente Matute, La Magdalena, Playas Blancas y Sstela, acumulando cerca de 3.700 metros lineales de losas rehabilitadas, además de trabajos complementarios en bordillos y bocacalles.

La Alcaldía Mayor de Cartagena hace un llamado a la ciudadanía a atender las recomendaciones viales, respetar la señalización y acatar las indicaciones del personal en sitio, mientras avanzan estas obras que buscan mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de todos los cartageneros.