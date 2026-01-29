‘Karate Kid’ y ‘El Origen’ son añadidas al Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos

A general view at "The Karate Kid" Los Angeles Premiere After Party at Mann Village Theatre on June 7, 2010 in Westwood, California. (Photo by Michael Caulfield/WireImage) / Michael Caulfield

Este jueves se conoció la lista de las 25 películas seleccionadas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su conservación por parte del Registro Nacional de Películas.

Entre las películas seleccionadas se encuentra la película de ciencia ficción de Christopher Nolan, ‘El Origen’, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Lea también: Bruce Springsteen estrena el video de “Streets of Minneapolis” con imágenes de las redadas del ICE

También se encuentra el drama de artes marciales, ‘Karate Kid’, protagonizado por el actor estadounidense Ralph Macchio.

Al igual que el drama legal ‘Filadelfia’, que cuenta con la participación de Tom Hanks y Denzel Washington.

Le puede interesar: Shakira obtiene récord Guinness y es la artista latina con la gira más vendida de todos los tiempos

Otro de los filmes incluidos es ‘El Gran Hotel Budapest’ de Wes Anderson.

La película biográfica ‘Frida’, interpretada por la mexicana Salma Hayek, también se encuentra entre las seleccionadas.