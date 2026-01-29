Bruce Springsteen estrena el video de “Streets of Minneapolis” con imágenes de las redadas del ICE

MINNEAPOLIS, UNITED STATES - JANUARY 24: Protesters clash with law enforcement after a federal agent shot and killed a man on Jan. 24 â" the second federal-involved shooting in the city this month, deepening tensions over enforcement operations in Minneapolis, United States, on January 24, 2026. (Photo by Arthur Maiorella/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El cantautor y guitarrista estadounidense, Bruce Springsteen, estrenó este jueves el video de su nueva canción “Streets of Minneapolis”.

El video muestra imágenes de las redadas y protestas contra el ICE, además de Springsteen interpretando su canción desde su estudio.

Su título hace alusión a la canción ganadora del Óscar de Springsteen, “The Streets of Philadelphia”.

Su letra y su mensaje hacen eco de múltiples canciones de Woody Guthrie y Bob Dylan que forman parte de los cimientos de la música de la leyenda de Nueva Jersey.