Bruce Springsteen estrena el video de “Streets of Minneapolis” con imágenes de las redadas del ICE

El video de canción lanzada el miércoles, muestra también imágenes de las protestas por

MINNEAPOLIS, UNITED STATES - JANUARY 24: Protesters clash with law enforcement after a federal agent shot and killed a man on Jan. 24 â&quot; the second federal-involved shooting in the city this month, deepening tensions over enforcement operations in Minneapolis, United States, on January 24, 2026. (Photo by Arthur Maiorella/Anadolu via Getty Images)

El cantautor y guitarrista estadounidense, Bruce Springsteen, estrenó este jueves el video de su nueva canción “Streets of Minneapolis”.

El video muestra imágenes de las redadas y protestas contra el ICE, además de Springsteen interpretando su canción desde su estudio.

Su título hace alusión a la canción ganadora del Óscar de Springsteen, “The Streets of Philadelphia”.

Su letra y su mensaje hacen eco de múltiples canciones de Woody Guthrie y Bob Dylan que forman parte de los cimientos de la música de la leyenda de Nueva Jersey.

