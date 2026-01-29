Iván Cepeda denuncia desde Neiva intentos para impedir su candidatura presidencial

Iván Cepeda durante su intervención política en Neiva, donde reiteró que defenderá su candidatura presidencial y la consulta del Frente por la Vida del próximo 8 de marzo.

El senador Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, visitó el miércoles 28 de enero la ciudad de Neiva, capital del Huila, donde sostuvo un encuentro político acompañado por la exministra de Salud, Carolina Corcho, y una multitud de simpatizantes.

Durante su intervención, Cepeda centró su discurso en la defensa de su candidatura presidencial y en la denuncia de lo que calificó como intentos para impedir su participación en la consulta del próximo 8 de marzo, en la que se definirá el candidato del llamado Frente por la Vida, coalición afín al gobierno del presidente Gustavo Petro.

El congresista rechazó que su proyecto político sea catalogado como una “extrema ideológica” y afirmó que el verdadero enfrentamiento en el país, según dijo, es entre el uribismo —al que acusó de promover la concentración de la riqueza, la violencia y el despojo de derechos— y el proyecto político que representa el Pacto Histórico, enfocado, aseguró, en la protección de la vida, la naturaleza, la redistribución de la riqueza y la construcción de paz.

Cepeda defendió las reformas impulsadas por el actual Gobierno, como la laboral y pensional, así como la entrega de tierras, y advirtió que sectores de derecha buscan desmontar estos avances para “hacer regresar al país al pasado del autoritarismo y la violencia”.

En materia de paz, el senador reiteró su respaldo a los diálogos y a la implementación del Acuerdo Final de 2016, y defendió su participación histórica en procesos de negociación con actores armados. Señaló que la paz es un derecho y un deber constitucional, y afirmó que, de llegar a la Presidencia, su gobierno priorizaría el diálogo, pero con resultados concretos y sin tolerar agresiones contra la población civil ni el asesinato de líderes sociales.

Multitudinaria asistencia acompañó el acto político del senador y candidato presidencial Iván Cepeda en Neiva. Ampliar

El candidato también lanzó fuertes cuestionamientos contra la extrema derecha, a la que acusó de intentar deslegitimar al presidente Gustavo Petro mediante presiones internacionales y de buscar injerencias externas en la política colombiana. En ese contexto, afirmó que Colombia no debe arrodillarse ante poderes extranjeros ni renunciar a su soberanía.

Finalmente, Cepeda confirmó que ya formalizó su inscripción como precandidato presidencial para la consulta del 8 de marzo y anunció que recurrirá a acciones legales, como tutelas, para defender su participación y la de los ciudadanos que respaldan su proyecto político. Desde Neiva, hizo un llamado a la movilización y al voto masivo en esa jornada, tanto por las listas al Congreso como por su nombre en la consulta presidencial.