Intercambiador de La Carolina en Cartagena será entregado en agosto de 2027

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay lideró una mesa de trabajo con Mota Engil, contratista de Intercambiador de La Carolina, y con el Consorcio Perseverar La Carolina, interventor de la obra, para alistar todo hacia el inicio y desarrollo de las obras. Además, el espacio sirvió para revisar el estado actual de los diseños y el avance actual de obras complementarias y vías alternas como Territorio Mío, Las Palmeras y Fredonia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“La ciudad necesita este intercambiador. Por ningún motivo esta obra se va a afectar con otros temas. Para mí, como alcalde, este proyecto ya debería estar en fase constructiva y por eso estamos haciendo seguimiento directo y permanente”, afirmó el mandatario.

El alcalde fue enfático en señalar que, según el contratista, nada de lo que se está ejecutando compromete la fecha de entrega, pese a los contratiempos normales, en fases preliminares de una obra de esta magnitud. “Yo ya quiero ver el puente y la ciudad también los está esperando. Esta es la mayor prioridad dentro de las obras públicas que queremos realizar. Hay que priorizarla en lo máximo”, sostuvo Dumek Turbay.

Al respecto, el alcalde Turbay recibió con agrado el anuncio del contratista de la obra sobre que la entrega de la megaobra será en agosto de 2027.

“Tranquiliza que los responsables de este proceso, incluido el secretario de Infraestructura Wilmer Iriarte, estén alineados y enfocados para que todas las piezas encajen y Cartagena disfrute de su intercambiador de La Carolina en agosto del próximo año”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Avances técnicos y cronograma inmediato

Actualmente, el contratista se encuentra en la entrega del diseño definitivo de un túnel y uno de los puentes del intercambiador, mientras avanzan procesos clave como:

• Localización y replanteo de las obras

• Revisión del balance presupuestal

• Diseños aprobados y revisión estructural, con entrega prevista al 29 de enero

Asimismo, se confirmó que algunas intervenciones complementarias están prontas a iniciar el próximo 2 de febrero, con un tiempo de ejecución estimado de tres meses, incluyendo el puente de La Balsita, una conexión entre Nuevo Paraíso y El Pozón.

El intercambiador: eje central de la movilidad en el suroriente

El Intercambiador de La Carolina se proyecta como el eje central de la reorganización del tránsito en esta zona de Cartagena, especialmente con el puente que conectará Fredonia, El Pozón y Nuevo Paraíso, mejorando de manera significativa la circulación vehicular.

“Este año nos sentamos a resolver problemas de servicios públicos, salud y movilidad, y este intercambiador es una respuesta directa a los problemas de movilidad que por años ha tenido esta zona de la ciudad”, puntualizó el alcalde Turbay.

¿Qué comprende el Intercambiador de La Carolina?

El proyecto principal se desarrollará sobre 670 metros, entre el box culvert del canal Calicanto y la entrada de Villas de La Candelaria. Contempla:

• Una glorieta

• Dos puentes

• Cuatro carriles principales

• Cinco vías de enlace

Su diseño moderno permitirá reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento, beneficiando de manera directa a más de 400 mil personas de barrios como Villa Estrella, Villas de La Candelaria, El Pozón, Barrios Unidos, La Carolina, Ciudad Jardín, San José de Los Campanos, Fredonia, entre otros.

Además, impactará positivamente a quienes ingresan a Cartagena desde la Ruta 90, La Cordialidad y la Troncal de Occidente.

Las cinco vías complementarias: legado antes de la obra macro

Antes del inicio de la obra principal, el proyecto contempla 2,5 kilómetros de vías adicionales que quedarán como legado para la ciudad:

• Parque Heredia – La Carolina: 300 metros nuevos que harán funcional el puente existente y conectarán con Ciudad Jardín, la Terminal de Transportes y la Variante Mamonal. Ya entregada.

• Villa Rosita – Territorio Mío: ampliación vial y conexión de 700 metros hacia la Diagonal 32, con box culvert incluido. Será entregada el próximo 20 de febrero.

• Fredonia – Nuevo Paraíso: construcción de un puente vehicular sobre el canal Calicanto y 400 metros de vía pavimentada, eliminando la balsa artesanal y conectando directamente El Pozón y Barrios Unidos.

• Las Palmeras: vía en L de 350 metros paralela a los escenarios deportivos, facilitando la salida hacia la avenida Pedro Romero.

• Villa Estrella: terminación de la Carrera 92 con 400 metros de pavimento nuevo, conectando el C.C. Gran Manzana con la avenida Pedro Romero y el nuevo puente de Nuevo Paraíso.