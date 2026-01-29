Hay nueva directora regional de Migración Colombia en el Caribe

La directora general de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, posesionó a Deirdre Rosa Castro Gutiérrez como nueva directora de la Regional Caribe, un nombramiento que fortalece la gestión institucional en una de las regiones más estratégicas del país para la movilidad internacional y el turismo.

Castro Gutiérrez es abogada y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad del Magdalena, con una amplia trayectoria en el sector público y en asesoría jurídica. A lo largo de su carrera ha consolidado una experiencia sólida en gestión contractual, brindando soporte técnico y jurídico en las diferentes fases de la contratación estatal, así como en la defensa judicial y la elaboración de actos administrativos para entidades territoriales como la Alcaldía de Santa Marta y la Alcaldía de Maicao. Su perfil se complementa con experiencia en la atención de requerimientos de organismos de control, la elaboración de conceptos jurídicos y el acompañamiento al seguimiento de políticas públicas en áreas como el desarrollo municipal y la salud pública. Adicionalmente, ha desempeñado funciones en el sector gremial como asesora de registros públicos en la Cámara de Comercio de Santa Marta.

La posesión de la nueva directora regional se da en un contexto de crecimiento sostenido de la movilidad internacional. Durante 2025, Colombia cerró con 21.704.118 flujos migratorios, lo que representó un incremento del 6 % frente a 2024.

En este escenario, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena se consolidó como uno de los principales puntos de ingreso y salida del país, al registrar 1.665.292 flujos migratorios durante 2025, equivalentes al 7.7 % del total del flujo aéreo nacional, ratificando a Cartagena como uno de los destinos turísticos más relevantes de Colombia. De manera complementaria, el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla registró 417.711 flujos migratorios, correspondientes al 1.9 % del flujo aéreo nacional, aportando de forma significativa a la dinámica de movilidad internacional del Caribe colombiano y fortaleciendo la conectividad aérea de la región.

En el balance nacional, el transporte aéreo continuó siendo el principal medio de ingreso y salida del país durante 2025, al concentrar el 94.4 % de los flujos migratorios, con 20.485.289 registros. Este comportamiento ratificó la relevancia de los aeropuertos como puntos estratégicos, ubicando a Cartagena entre los tres Puestos de Control Migratorio con mayor volumen de operación del país, junto con Bogotá y Medellín, y reafirmando el protagonismo del Caribe colombiano en la atención de viajeros internacionales.

“La Regional Caribe cumple un papel clave en la proyección internacional del país. Con la llegada de Deirdre Castro esperamos fortalecer la capacidad institucional para responder al crecimiento sostenido de los flujos migratorios, especialmente en temporadas de alta afluencia turística, garantizando controles eficientes, seguros y alineados con las dinámicas del territorio”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Como parte de la agenda institucional, la directora general de Migración Colombia inicia este fin de semana un recorrido por la región Caribe, con el objetivo de acompañar la gestión de la nueva directora regional, verificar la operación en los principales Puestos de Control Migratorio y fortalecer el trabajo de los equipos de la entidad en una de las regiones más importantes del país para la movilidad internacional y el turismo.