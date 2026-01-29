Hasta el 6 de febrero, hay plazo para el trámite de traspaso a persona indeterminada

En cumplimiento con lo establecido en la resolución 20261010000047 del 26 de enero de 2026, del Ministerio de Transporte, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, informa a la ciudadanía que el trámite de traspaso de vehículo a persona indeterminada tiene un carácter transitorio y estará habilitado hasta el viernes 06 de febrero de 2026.

Este mecanismo fue creado para aquellos casos en que la venta del automotor no se registró ante la autoridad de tránsito y el antiguo propietario ya no tiene contacto con el vehículo, ni con su comprador.

¿Cuáles son los requisitos para este trámite?

1. Formulario solicitud de trámite (entró en vigencia en 01/01/10 y podrá ser descargado de la página Web del RUNT www.runt.com.co y Ministerio de Transporte totalmente gratis).

2. Pago de retención en la fuente 1% avalúo comercial establecido por el Ministerio de Transporte.

3. Estampilla de paz y salvo (servicio particular-motos Cilindraje superior a 125 Gobernación).

4. Pago impuesto único vehicular (servicio particular Gobernación y motos cilindraje superior 125 CC).

5. Si el propietario es Persona jurídica, Certificado de existencia y Rep. Legal no mayor a 30 días.

6. Documento suscrito por el propietario, en el que manifieste que declara bajo la gravedad del juramento, la fecha de la venta, las razones por las cuales perdió la posesión del vehículo y que desconoce su paradero.

7. Estar inscrito ante el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito (WWW.RUNT.COM.CO)), registro se efectúa en el Organismo de Tránsito.

8. Pago de derecho de tránsito DATT.

9. Cuando el trámite o trámites por adelantarse ante un organismo de tránsito se realice a través de un tercero, este deberá estar registrado en el sistema RUNT y para efectos de realizar la gestión deberá presentar poder general o poder especial AUTENTICADO o con nota de presentación personal, a través del cual el propietario o titular del derecho le confía la gestión de realizar los trámites a que haya lugar por cuenta y riesgo del mandante.

10. Valor a pagar: $ 165.255

Principales beneficios para quienes realicen el traspaso

Quienes logren completar el trámite dentro del plazo establecido tendrán la posibilidad de:

• Desvincularse legalmente de multas, impuestos o embargos generados posteriormente por el vehículo.

• Evitar consecuencias legales en caso de que el vehículo sea usado en infracciones o accidentes.

• Actualizar el registro del vehículo en el RUNT, precaver su responsabilidad futura.

• Proteger su historial crediticio frente a reportes de multas o deudas asociadas al vehículo.

Horarios y sedes de atención para realizar el trámite en el DATT

La atención al público se realiza en las tres del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, en el siguiente horario:

Sede Manga

De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua.

Sede Espinal

De lunes a viernes, de 8:00 am a 12:00 m, y de 2:00 pm a 4:30 pm

Sede Ronda Real

De lunes a viernesde 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:30 pm