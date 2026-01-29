Estaciones de Policía de Los Caracoles y Caribe Norte serán recuperadas por la alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, anunció una inversión histórica, que supera los $8.000 millones, destinada a la recuperación integral de las estaciones de Policía de Los Caracoles y Caribe Norte, como parte de la estrategia distrital para fortalecer la seguridad ciudadana y dignificar el servicio policial en la ciudad.

Las estaciones de Policía de Los Caracoles y Caribe Norte presentaban un avanzado deterioro en su infraestructura como consecuencia del paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Humedad en las paredes, pisos levantados, fallas en las redes eléctricas, baterías sanitarias en mal estado y espacios inadecuados afectaban tanto las condiciones laborales de los uniformados como la atención a la ciudadanía.

Estas estaciones cumplen un papel fundamental en la seguridad de los barrios y corregimientos de Cartagena, al ser puntos estratégicos desde donde se coordina la atención a la comunidad, la respuesta a emergencias y el trabajo operativo diario de la Policía Nacional.

En ese contexto, y bajo el liderazgo del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, el Distrito puso en marcha una inversión histórica orientada a la recuperación integral de estas infraestructuras, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y fortalecer la presencia institucional en los diferentes sectores de la ciudad. Las obras están siendo ejecutadas y serán entregadas durante el primer semestre de 2026.

“La Policía es una institución fundamental y un aliado clave para propiciar el orden y la seguridad en Cartagena. Por ende, desde el Distrito, debemos retribuir su ardua labor con las inversiones necesarias para proteger la integridad física de los uniformados y que tengan todo lo vital para hacer de la mejor manera su trabajo”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, afirmó: “Estas estaciones no contaban con las condiciones adecuadas para la prestación del servicio. Con esta inversión estamos garantizando espacios dignos, seguros y funcionales para nuestros policías y una mejor atención para la ciudadanía”.

Las obras contemplan la renovación de pisos, paredes y techos, la adecuación de baños, la modernización de las redes eléctricas, de agua y de comunicaciones, así como mejoras en la iluminación y la adecuación de oficinas, dormitorios y áreas comunes, permitiendo contar con estaciones más modernas y eficientes.

La inversión tendrá un impacto directo en la ciudadanía, al mejorar las condiciones de trabajo de los uniformados y optimizar los tiempos de respuesta frente a situaciones de emergencia.

“Invertir en infraestructura policial es fortalecer la seguridad y la convivencia. Cuando nuestros policías cuentan con mejores condiciones, el servicio que reciben las comunidades es más oportuno, cercano y efectivo”, agregó el secretario.

La recuperación de las estaciones de Policía de Los Caracoles y Caribe Norte reafirma el compromiso del Distrito con la seguridad, la dignidad del servicio policial y el bienestar de todos los cartageneros.