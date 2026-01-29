Está cerrada la vía Bogotá - Choachí: ¿cuándo se habilitará y qué rutas alternas se pueden tomar?

Este miércoles, 28 de enero, fue cerrada la vía Bogotá - Choachí debido al deslizamiento de rocas en el Kilómetro 5. Durante toda la tarde, agentes civiles, bomberos y un grupo guía que trabaja en gestión del tránsito, estuvieron en el lugar para ayudar a controlar la situación y conseguir que los conductores llegaran a su lugar de destino.

#MOVILIDAD | Debido a las lluvias, se reporta deslizamiento de rocas en la vía Bogotá - Choachí con km 2.5. Se implementa cierre total de la vía.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Woi22NPmUa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 28, 2026

Bomberos Bogotá informó sobre la tarde-noche que estaba controlando los riesgos asociados al evento de remoción. Sin embargo, solicitó ayuda para poder continuar con el trabajo de remoción. "Se solicita maquinaria amarilla y presencia de personal de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Alcaldía Local. Situación en desarrollo“, escribió Bomberos en sus redes sociales.

¿Qué vías alternas existen?

Para llegar a Choachí desde Bogotá, la vía más común es la que inicia desde la calle 6, la cual conecta con la Avenida Circunvalar hasta salir de la ciudad por el sur. Asimismo, algunos usuarios llegan al municipio tomando la calle 26 hacia el oriente para subir por el sector de Monserrate hasta conectar con la vía Choachí. Sin embargo, en este momento es imposible tomar esas vías por el cierre.

Por este motivo, las autoridades han pedido a los conductores tomar dos opciones: la Vía al Llano o la Calera.

Sobre la Vía al Llano, hay que decir que efectivamente hay una carretera que pasa por Choachí hacia Ubaque y Chipaque para luego conectar con la vía al Llano. Sin embargo, esta ruta es mucho más larga en comparación con la opción más común y en algunos tramos no está completamente pavimentada o señalizada.

También es posible llegar a Choachí desde la Calera. Hay una carretera que conecta hacia el municipio, con unos 33-34 km de distancia y un tiempo aproximado de 1 hora a 1 hora y 10 minutos en carro según estimaciones de ruta. Para llegar por ese camino, hay que tomar la carrera séptima hasta la calle 72 y subir hacia la Calera.

Todavía no hay información concreta sobre cuándo se habilitará nuevamente la ruta común, pero se espera que esto se logre una vez se retiren de la carretera todas las rocas que han bloqueado el camino.