En cañerías ocultaban estupefacientes: dos jíbaros fueron capturados en Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, con el apoyo de Distriseguridad, realizó varios operativos en el barrio El Bosque, con el empleo de drones para el control en estos territorios. Estas acciones registraron el momento cuando dos jíbaros realizaban la entrega de estupefacientes a varios consumidores de estas sustancias.

En tierra, las patrullas de vigilancia recibían la ubicación precisa de los jibaros que se encontraban expendiendo, siendo interceptados y capturados.

Alias ‘el Gordo’ y ‘el Flaco’, ambos de 30 años de edad, tenían en su poder más de 150 dosis entre marihuana y base de coca, listas para su comercialización.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

Cabe anotar, que estas personas escondían los alucinógenos en las cañerías de las calles del barrio. Uno de los capturados tenía estupefacientes camuflados en la gorra que llevaba puesta.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 207 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 11.590 dosis de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica operativos para judicializar a los responsables de la comisión de hechos delictivos, solicitando la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, informando a la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246. E mail: sijin.mecar@policia.gov.co