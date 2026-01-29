Noticias regionales

El SENA en Nariño abre oferta de formación con más de 540 cupos

Conozca cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

Estudiante SENA. FOTO: Cortesía

Pasto-Nariño

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA abrió su primera oferta de formación del 2026 en el departamento de Nariño, con más de 540 cupos disponibles en programas de nivel tecnólogo, técnico, operario y auxiliar, orientados al fortalecimiento de competencias para el trabajo, el emprendimiento y la continuidad de estudios.

Las inscripciones estarán abiertas del 29 de enero al 3 de febrero y se realizarán a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co. La oferta se desarrollará de manera presencial en los centros de formación del SENA en Pasto, Ipiales y Tumaco, con programas en áreas administrativas, industriales, ambientales, tecnológicas, comerciales y agroindustriales.

Entre los programas ofertados se encuentran formaciones en gestión contable y financiera, automatización industrial, análisis y desarrollo de software, mercadeo, mantenimiento de equipos de cómputo, producción agrícola, construcción de edificaciones, entre otros, respondiendo a las necesidades del sector productivo regional.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a los programas, los aspirantes deben tener mínimo 14 años de edad, contar con documento de identidad o Permiso por Protección Temporal (PPT) y, para los programas de nivel tecnólogo, haber culminado el bachillerato y contar con el registro ICFES.

La entidad hizo un llamado a los interesados a realizar el registro previo en la plataforma y verificar los requisitos de cada programa antes de iniciar el proceso de inscripción.

A nivel nacional, la entidad pone a disposición de los colombianos 41.000 cupos en diferentes áreas del conocimiento.

