Drama en Los Calamares: voraz incendio consume una vivienda y deja en la calle a una familia

Un devastador incendio, originado presuntamente por un cortocircuito en una nevera, redujo a cenizas el hogar de la familia de la señora Lorcy de La Hoz, ubicado en la quinta etapa del barrio Los Calamares. La conflagración, que ocurrió entre las 5:30 y 6:00 de la tarde, destruyó camas, electrodomésticos, ropa y alimentos, dejando la infraestructura de la casa en riesgo de colapso.

Un milagro en medio de la tragedia

Al momento de iniciarse las llamas, ninguno de los tres habitantes de la vivienda se encontraba en el lugar. Lorcy relató conmovida que estaba en la iglesia cuando le avisaron del suceso. “Gracias a Dios estamos sanos y salvos; mi hermano estaba trabajando y a mi sobrino lo cuidaba una vecina”, afirmó.

En medio de los escombros y el techo de drywall totalmente destruido, la familia destacó un hecho que consideran milagroso: su Biblia y varias imágenes religiosas de la Virgen resultaron intactas pese a la intensidad del fuego, que tuvo un segundo brote a la una de la mañana, terminando de consumir lo poco que quedaba.

Clamor por ayuda

Actualmente, los damnificados se encuentran repartidos en casas de familiares, durmiendo en el suelo y con ropa prestada. Aunque la oficina de Gestión del Riesgo hizo presencia inicial, la familia sigue esperando un estudio técnico que determine el rumbo a seguir, ya que la estructura está seriamente debilitada.

“Hoy estamos en la calle, literalmente. No tenemos dónde meter las ayudas porque no tenemos un lugar donde estar ubicados”, expresó Lorcy, quien agradeció el respaldo de comunidades en Barranquilla y Bogotá que ya se han manifestado.

¿Cómo ayudar?

Si desea solidarizarse con esta familia, puede comunicarse al número 302 205 3612, disponible para contacto directo y aportes.

La comunidad de Los Calamares y los afectados esperan que el Distrito acelere las soluciones para que estas tres personas puedan recuperar una vida digna tras esta dolorosa pérdida.