Cinco de siete evadidos del CDT de Neiva ya están bajo custodia

Cinco de los siete hombres que se fugaron del Centro de Detención Transitoria (CDT) de Neiva ya se encuentran nuevamente bajo custodia de las autoridades, confirmó el coronel Héctor Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, en diálogo con Caracol Radio.

Según explicó el oficial, dos de los evadidos fueron recapturados mediante operativos policiales y otros tres decidieron presentarse voluntariamente ante las autoridades, resultado que atribuyó al trabajo articulado entre las instituciones, la administración municipal y, de manera especial, a la colaboración de la comunidad.

“Desde el mismo momento en que se presentó la novedad se activaron todos los protocolos operativos e investigativos. La presión institucional y la información suministrada por la ciudadanía permitieron que al día siguiente se lograran las primeras recapturas y que otros implicados se entregaran voluntariamente”, señaló el coronel Betancourt. —

Entre los recapturados se encuentra Jairo Andrés Gómez Perdomo, quien estaba privado de la libertad por el delito de desaparición forzada, así como Duván Esneider Llanos Motta, procesado por acto sexual con menor de 14 años.

De igual forma, se presentaron voluntariamente ante las autoridades Jhon Sebastián Becerra Lizcano, investigado por homicidio, Maicol Andrés Perdomo Esquivel y Jhon Sebastián Torres Avella, por hurto calificado y agravado.

El comandante de la Policía Metropolitana explicó que, aunque todos deberán responder por el nuevo delito de fuga, quienes se entregaron voluntariamente podrían recibir consideraciones dentro de su proceso judicial, aspecto que será definido por las autoridades competentes.

Sobre los dos prófugos que continúan siendo buscados, entre ellos alias “Richard”, el coronel advirtió que se trata de una persona de alta peligrosidad, por lo que su captura es una prioridad. Aunque no se descarta que hayan salido del casco urbano, las labores de inteligencia y el cerco interinstitucional se mantienen activos dentro y fuera de Neiva.

En cuanto a las medidas adoptadas tras la fuga, Betancourt indicó que se reforzó la custodia de los detenidos de alta peligrosidad con apoyo del Ejército Nacional, mientras se avanza en los traslados al INPEC. Asimismo, confirmó que, por instrucción del alcalde de Neiva, el CDT dejó de recibir capturados provenientes de otros municipios.

Respecto a la investigación disciplinaria y penal sobre los guardas que estaban de turno la noche de la fuga, el Coronel aseguró que el proceso avanza bajo reserva y que la Policía Metropolitana está prestando total colaboración a la Fiscalía y a los entes de control.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir suministrando información a través de los canales oficiales, recordando que en el Consejo Extraordinario de Seguridad se planteó la posibilidad de ofrecer recompensas, según el perfil del prófugo, por información que permita lograr las recapturas pendientes.