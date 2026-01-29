Cartagena, epicentro del pensamiento global con el inicio del Hay Festival

El Hay Festival Cartagena de Indias inicia su XXI edición, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de América Latina y como un espacio fundamental para el diálogo entre la literatura, el pensamiento crítico, el periodismo, la ciencia y las artes. Del 29 de enero al 1 de febrero, la ciudad amurallada se transforma nuevamente en un foro abierto de ideas, donde autores y públicos se encuentran para pensar el mundo contemporáneo desde múltiples perspectivas.

En esta edición el festival reafirma su compromiso con la conversación plural, el intercambio de ideas y el encuentro cara a cara, en un contexto global marcado por la polarización, los conflictos armados, la crisis climática y los desafíos éticos de la tecnología. Durante cuatro días, Cartagena será escenario de conversaciones que cruzan lo local y lo global, con una programación que se despliega en teatros, centros culturales, universidades y espacios públicos del centro histórico.

La edición 2026 reúne una nómina excepcional de invitados provenientes de distintos países y tradiciones. Entre las figuras más destacadas se encuentra el actor, director y productor mexicano Diego Luna, quien inaugura el festival con una conversación sobre cine, compromiso social y narrativas contemporáneas. Desde el pensamiento crítico y la actualidad internacional, sobresalen voces como el ensayista Pankaj Mishra, el jurista Philippe Sands, la filósofa Carissa Véliz y la periodista Karen Hao. La literatura tiene un lugar central con autores como Javier Cercas, Leonardo Padura, Pilar Quintana, Juan Gabriel Vásquez, Amor Towles, Janne Teller, Andrew O’Hagan, Yasmina Reza, Katie Kitamura y Daniel Alarcón, quienes dialogan sobre

sus más recientes obras y sobre el papel de la escritura en tiempos de incertidumbre. El festival también cuenta con la participación de científicas y pensadores como Brigitte Baptiste, que aportan miradas fundamentales sobre medioambiente, diversidad y transformación social.

Jueves 29 de enero: apertura y primeras conversaciones

En la mañana del jueves 29 de enero, el Hay Festival Comunitario abre sus actividades con una presentación musical especial a cargo de los niños, adolescentes, jóvenes y personas con discapacidad de la Corporación Ruleli y su comparsa inclusiva Ritmos de Libertad, un espectáculo que combina danza, música y teatro para celebrar la diversidad cultural del barrio Olaya y resaltar sus raíces afrocaribeñas a través de ritmos vibrantes y coreografías colectivas. Tras esta muestra de creatividad comunitaria, la agrupación La Pambelé ofrece una interpretación musical que conecta directamente con el espíritu festivo de apertura, fusionando tradición y energía contemporánea y marcando un momento inolvidable en la programación del Hay

Festival Comunitario en El Pozón.

El Hay Festival Cartagena de Indias 2026 inicia su programación oficial con el evento inaugural en el Teatro Adolfo Mejía, protagonizado por Diego Luna en conversación con Andrés Mompotes, un diálogo que recorre su trayectoria cinematográfica, su compromiso con causas sociales y el poder del cine y la cultura como herramientas de transformación.

A lo largo del día, el festival despliega una agenda diversa que combina literatura, filosofía, economía, periodismo y cine. El filósofo Omri Boehm propone una reflexión sobre el universalismo y los dilemas de pensar la humanidad en un mundo atravesado por identidades fragmentadas. La periodista Nesrine Malik invita a replantear las cartografías del Sur Global desde experiencias personales y narrativas alejadas de los discursos hegemónicos.

La literatura ocupa un lugar destacado con encuentros como el de Pilar Quintana, quien presenta Noche negra y regresa al Pacífico colombiano para explorar la soledad, la naturaleza y la amenaza latente; así como el diálogo entre Sara Jaramillo Klinkert y Gustavo Rodríguez, centrado en la identidad, la memoria y la escritura como forma de indagación personal. La jornada culmina con actividades musicales abiertas al público, reafirmando el carácter festivo y ciudadano del festival.

Viernes 30 de enero: el mundo en debate

La programación del viernes 30 de enero profundiza en los grandes debates del presente. El periodismo y la literatura se cruzan en conversaciones como la que reúne a Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez, quienes reflexionan sobre el oficio de escribir y sobre la responsabilidad de narrar la realidad desde

América Latina.

La geopolítica y el análisis internacional tienen un espacio destacado con Fernando Arancón, quien explica las fuerzas que mueven el mundo contemporáneo, y con el ensayista Pankaj Mishra, que propone una lectura crítica del orden global tras las crisis recientes en Oriente Medio. En paralelo, el festival aborda los desafíos éticos de la tecnología con conversaciones sobre inteligencia artificial y privacidad, en las que participan Karen Hao y Carissa Véliz, invitando a cuestionar los costos humanos, sociales y políticos de la automatización.

La realidad colombiana dialoga con el pensamiento global en paneles dedicados a la justicia, la memoria y la paz, con la participación de Philippe Sands, Julieta Lemaitre y otras voces clave del ámbito jurídico y académico. La literatura continúa siendo protagonista con encuentros dedicados a Leonardo Padura, Evelio Rosero y Richard McGuire, ampliando las miradas sobre historia, ficción y narrativas contemporáneas.

Sábado 31 de enero: literatura, ética y creación

El sábado 31 de enero ofrece una de las jornadas más intensas del festival, con conversaciones que cruzan literatura, ética, historia y actualidad. Uno de los encuentros más esperados reúne al escritor español Javier Cercas, quien conversa sobre El loco de Dios en el fin del mundo, una obra que combina crónica, ensayo y reflexión espiritual a partir de un acceso inédito al papa Francisco.

La novela histórica tiene un espacio destacado con Santiago Posteguillo, quien dialoga sobre su saga dedicada a Julio César, mientras que la literatura contemporánea se explora en conversaciones con Amor Towles, Katie Kitamura y Andrew O’Hagan, autores que reflexionan sobre relaciones humanas, poder y fragilidad moral.

El sábado también aborda de manera frontal los dilemas éticos y políticos del presente, con mesas dedicadas a los derechos humanos, la justicia ante lo irreparable y las tensiones del orden internacional. La música y el teatro se suman a la programacióncon propuestas escénicas que amplían el lenguaje del festival más allá de la palabra escrita.

Domingo 1 de febrero: cierre y reflexión colectiva

La jornada del domingo 1 de febrero cierra el Hay Festival Cartagena de Indias 2026 con una programación que invita a la reflexión colectiva. El análisis del poder, la economía y la política contemporánea está presente en conversaciones con Moisés Naím, quien examina las nuevas formas de manipulación y engaño en el siglo XXI.

La literatura y el periodismo vuelven a dialogar con encuentros protagonizados por Juan Gabriel Vásquez, Leila Guerriero y Philippe Sands, quienes reflexionan sobre memoria, verdad e historia. El festival también dedica espacios a pensar el medioambiente y la relación con la naturaleza, con la participación de Brigitte Baptiste, que propone nuevas formas de habitar el planeta en un contexto de crisis climática.

El cierre del festival reafirma su vocación pública e incluyente: todos los eventos del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero son gratuitos para personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar, previa solicitud de boletas de cortesía, garantizando que las ideas y las conversaciones estén al alcance de toda la ciudadanía.

Con esta programación ampliada, el Hay Festival Cartagena de Indias 2026 consolida su lugar como un escenario donde la cultura, el pensamiento y la conversación se convierten en herramientas para comprender el presente y para imaginar otros mundos posibles. Cartagena vuelve a ser, durante cuatro días, un espacio de escucha, diálogo y encuentro entre voces locales y globales.