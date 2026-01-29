Cartagena celebra la herencia de sus ancestros con el XXVI Festival de la Cumbia

Cartagena se prepara para vibrar al ritmo del llamador y la flauta de millo con la llegada de la versión XXVI del Festival de la Cumbia a la manera cartagenera.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y en alianza con la Asociacion Folclórica Distrital de Cartagena, Asofolclor, presenta una agenda integral que este año se desarrolla en el marco de las Fiestas Tradicionales de Nuestra Señora de la Candelaria, uniendo la fe, el sabor y el folclor en un solo corazón.

Esta edición destaca por su robusta estructura competitiva y artística, que pondrá en escena el talento de los más destacados hacedores del folclor local. La nómina oficial del festival está conformada por:

-3 grupos folclóricos musicales de amplia trayectoria y sonoridad ancestral.

-2 canciones inéditas que enriquecen el repertorio musical de la región.

-6 parejas bailadoras juveniles, que representan el semillero y relevo generacional.

-6 parejas bailadoras mayores, custodios de la elegancia y la tradición.

El epicentro de esta gran fiesta será la tarima principal del XLII Festival del Frito Cartagenero, ubicada en el emblemático sector del monumento de los Zapatos Viejos, donde el talento subirá a escena de manera integral para deleite de comensales y visitantes.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de estas expresiones en la identidad del territorio: “Nuestra apuesta es devolverle la grandeza a Cartagena a través de su cultura. La cumbia no es solo una danza, es el alma de nuestro pueblo y un motor de unión que nos hace brillar ante el mundo. Apoyar estos festivales es garantizar que nuestras tradiciones sigan vivas en cada barrio, fortaleciendo el orgullo de ser cartageneros”.

A su vez, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, manifestó: “Este 2026, la cumbia, el frito y la devoción a la Virgen se unen para demostrar por qué somos la capital cultural del Caribe. El Festival de la Cumbia es el complemento perfecto para quienes suben a la Popa o disfrutan de nuestra gastronomía; es una apuesta por la circulación artística que devuelve el brillo a nuestras plazas”.

Agenda de saberes y tradición

La programación inicia este 30 de enero a las 4:00 p. m. con un conversatorio pedagógico seguido de una muestra infantil en la tarima del frito, garantizando que el legado cumbiero permanezca en las nuevas generaciones.

Los días 1 y 2 de febrero, la jornada comenzará desde las 4:00 p. m. con conversatorios especializados, abriendo paso a las 7:00 p. m. a las galas del Festival de la Cumbia a la manera cartagenera. El 2 de febrero será el punto máximo de la celebración con la conmemoración del Día Nacional de la Cumbia, fecha que honra el ADN musical de Colombia y que este año se integra a la clausura de las festividades de la Candelaria.

Programación Destacada (Tarima del Frito – Zapatos Viejos):

30 de enero: Conversatorio y Muestra Infantil (4:00 p. m.)

1 de febrero: Conversatorio (4:00 p. m.) e inicio de presentaciones del XXVI Festival de la Cumbia a la manera cartagenera (7:00 p. m.).

2 de febrero: Día Nacional de la Cumbia. Gran Final del Festival de la Cumbia a la manera cartagenera (7:00 p. m.) y simultáneamente se realizarán muestras culturales en las plazas del Centro Histórico.

Sábados y Domingos: Presentaciones folclóricas en el Parque Centenario y en el Monumento a los Alcatraces desde las 6:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

La Alcaldía de Cartagena invita a toda la ciudadanía a vivir esta agenda que une nuestras raíces culinarias con la danza nacional por excelencia, respaldada por una bolsa de premios en efectivo para nuestros hacedores culturales.