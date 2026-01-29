Cárcel para tres hombres por su aparente participación en hurtos violentos ocurridos en bolívar

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios a tres hombres quienes, en hechos independientes, habrían incurrido en hurtos violentos en Cartagena y Turbaco (Bolívar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Elías David Medrano Utriay César Augusto Salazar Madera estarían comprometidos en un hurto ocurrido en el barrio Olaya Herrera de la capital bolivarense, y del cual fue víctima una mujer de 63 años.

La Policía Nacional persiguió a los procesados a quienes capturó en el barrio Zaragocilla. Durante el procedimiento los señalados asaltantes resultaron heridos por disparos realizados por los uniformados, esto ante la supuesta amenaza de los implicados en abrir fuego en su contra. En su poder les fue hallado un revólver, seis cartuchos calibre 38 sin permisos oficiales de porte, y el bolso en que la víctima portaba el dinero.

Por otros hechos, fue judicializado Jorge Luis Quintana Marriaga, alias El Warra, luego de que el pasado 21 de enero, al parecer, golpeara a un adolescente de 17 años quien transitaba por el barrio El Prado de Turbaco, para hurtarle una joya de oro y un celular.

La Fiscalía imputó a los investigados, según sus presuntas responsabilidades individuales, condelitos como hurtocalificado, fabricación, tráfico,porte o tenenciade armas de fuego, accesorios, partes, ambas conductas agravadas. Además de intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armasde fuego hechizas;y arma blanca. Cargos que ninguno de los procesados aceptó.