Capturan a alias ‘Chugo’, señalado coordinador del terrorismo urbano del ELN y reclutador de menores

En el marco de la Estrategia Institucional S2D, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y con apoyo de la Seccional de Inteligencia de la Metropolitana de Popayán, ejecutó la operación “Vértice Alfa”, con la que logró la captura de Jhon Porfideo Hurtado Pérez, alias ‘Chugo’, coordinador de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente de Guerra Suroccidental del ELN.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Chugo’ sería el autor intelectual del ataque terrorista perpetrado contra una patrulla de la Policía en Popayán (Cauca) el pasado 27 de julio de 2025, hecho que dejó cuatro uniformados lesionados.

El capturado registra orden de aprehensión vigente por el delito de rebelión, emitida por la Fiscalía 188 Especializada DECOC. Además, era señalado de direccionar las milicias urbanas del ELN para ejecutar labores de observación criminal contra la Fuerza Pública y adelantar actividades de propaganda ilegal en zonas urbanas.

La investigación también lo vincula con el reclutamiento de menores de edad y jóvenes de escasos recursos en municipios de Cauca y Valle del Cauca, así como con la coordinación de acciones de difusión de material panfletario e instalación de banderas del ELN en ciudades como Cali, Palmira y Popayán, en articulación con la red de milicias urbanas del Frente José María Becerra.

Según la Policía Nacional, este resultado representa un golpe directo a las estructuras de terrorismo urbano del ELN en el suroccidente del país y debilita sus capacidades de organización, reclutamiento y control social en comunidades vulnerables.