Capturados ‘El Lagar’ y ‘el Coco’ por el hurto de un bolso y un celular el Pozón

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos por el delito de hurto.

Gracias a la denuncia ciudadana a la línea 123 y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia donde fueron informadas que, en la transversal 72, dos sujetos conocidos como ‘El Lagar’ y ‘el Coco’, de 19 y 21 años respectivamente, habían hurtado las pertenencias de un ciudadano, mediante intimidación con arma blanca.

La rápida reacción permitió interceptarlos a bordo de una motocicleta y practicarles un registro a persona donde se les encontró en su poder un arma blanca, un bolso y un celular, elementos valorados en más de 2 millones de pesos.

El bolso, el celular, el arma blanca y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el hurto se han capturado 70 personas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.

La Policía Nacional de Colombia invita a la comunidad a seguir cooperando bajo absoluta reserva con información veraz y oportuna que permita impactar los delitos que afectan a la ciudadanía, a través de las líneas 123 - 3213946246; E mail: mecar.sijin@policia.gov.co y la línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363.