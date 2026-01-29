Bolívar: sede de la Exposición Nacional Equina 2027

el evento caballístico más importante de Colombia, que regresa al departamento luego de más de 40 años

La postulación se realizó en el mes de diciembre, durante la tercera edición de la Feria AgroBolívar, escenario en el que sesionó la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas), entidad que agrupa a 24 asociaciones del sector equino de distintas regiones del país. En ese espacio, el mandatario departamental postuló a Arjona como sede, destacando sus fortalezas logísticas,operativas y turísticas.

Durante la presentación, se evidenció la moderna infraestructura del Centro de Exposiciones Agropecuarias del Norte de Bolívar, un escenario construido sobre un área superior a los 11 mil metros cuadrados, con amplia capacidad operativa y una ubicación estratégica, a menos de 30 minutos de Cartagena, lo que facilita la movilidad de participantes y visitantes.

Asimismo, se tuvieron en cuenta los nuevos trabajos de ampliación que se adelantan en este complejo, los cuales contemplan un mayor número de pesebreras y una ampliación en la capacidad para recibir visitantes, garantizando condiciones óptimas para un evento de talla nacional.

Uno de los factores determinantes para la elección de este municipio llamado la ‘capital ganadera de Bolívar’, fue la capacidad hotelera conjunta entre Cartagena, Turbaco y Arjona, que supera las 17 mil habitaciones y 70 mil camas, sumada a una robusta oferta gastronómica, turística y de servicios, capaz de atender a los miles de asistentes que se darán cita en esta importante exposición.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, celebró esta designación y destacó su impacto para el desarrollo regional: “Que Arjona haya sido elegida como sede de la Exposición Nacional Equina es una muestra clara de que Bolívar está preparado para grandes eventos. Esta designación traerá desarrollo, empleo y oportunidades para nuestra gente, dinamizará el turismo y la economía no solo de Arjona, sino de los municipios vecinos y de Cartagena. Seguimos trabajando para que Bolívar vuelva a ser protagonista a nivel nacional”, afirmó el mandatario.

La realización de la Exposición Nacional Equina 2027 en Arjona representará un importante impulso para la economía local y regional, beneficiando sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía, el comercio y los emprendimientos, al tiempo que consolida a Bolívar como un destino competitivo para la realización de grandes eventos nacionales.