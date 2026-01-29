Aviones Gripen: precio más bajo, armas incluidas y ventajas los hicieron la mejor oferta, dice CGR

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La contralora delegada para el sector Defensa, Doris Pizarro, habló en 6AM W sobre la inspección del contrato que hizo el Gobierno con la empresa Saab, de Suecia, en noviembre del año pasado, para adquirir 17 aviones Gripen por un monto máximo de 16,5 billones de pesos, y concluyó que fue la oferta más favorable para el país.

Es decir, que el país compró los aviones correctos al precio correcto.

(Puede leer: “Proceso fue transparente”: MinDefensa tras luz verde de la Contraloría a compra de aviones Gripen)

“Se ajustó y cumplió con las expectativas y necesidades estratégicas del país”, explicó la funcionaria.

Agregó que el contrato se firmó por 3.135 millones de euros y el valor de la cotización fue por 2.400 millones de euros. El Ministerio de Defensa soportó con vigencias futuras el tope máximo del valor que ascendió a 16,5 billones de pesos.

La funcionaria resaltó que se dará un anticipo del 40 % y el pago se difirió en seis pagos entre el 2026 y el 2031, y el 60 % restante contra entrega entre el 2028 y el 2032.

Las garantías incluyen cumplimiento, calidad y cláusulas penales.

¿Quiénes hicieron ofertas?

La Contralora señaló que inicialmente se presentaron Estados Unidos, Francia, Suecia y España. “Cuando ellos hacen la oferta, por ejemplo, Estados Unidos, a través de los F 16, hizo una propuesta, pero de aeronaves usadas y la propuesta inicial del ministerio y, obviamente, de las Fuerzas Aéreas, eran nuevos”.

Sobre España, aseveró que nunca la presentó.

“Entonces, realmente, los dos países que realmente entraron en contienda o que hicieron su oferta fueron Francia y Suecia. Presentaron formal y completamente el estudio previo final y anexos técnicos para que pudieran ser evaluadas las dos propuestas”, aseveró.

Estas ofertas se hicieron a precios fijos, con lo que se pueden evitar riesgos cambiarios.

“Otro tema que nos llamó mucho la atención y que nos pareció también que era muy importante por la obsolescencia de las naves que estaban funcionando en las fuerzas aéreas, es que la fecha de entrega era a partir de la vigencia 2028, mientras que los Rafale eran a partir del 2030. Por ejemplo, los Gripen, para poder aterrizar, necesitaban pistas mucho más cortas y los dotaban con armamento de última generación”, afirmó.

Los Gripen, para poder aterrizar, necesitaban pistas mucho más cortas y los dotaban con armamento de última generación —

Además, aseguró que los costos de la hora de vuelo de las aeronaves Gripen eran un 34 % inferiores a los de la aeronave Rafale.

