Así se cotiza el dólar en Venezuela para este jueves 29 de enero: Leve aumento de la cotización

El precio del dólar en Venezuela hoy reporta un leve aumento respecto al bolívar, en medio de los esfuerzos por acelerar la producción de la industria petrolera y normalizar sus relaciones comerciales y diplomáticas.

El pasado 27 de enero el Banco Central de Venezuela (BCV) informó de una oferta de 200 millones de dólares provenientes de la exportación de hidrocarburos, que serán ofrecidos en el mercado cambiario nacional. Sin embargo, en el comunicado se afirmó que primero se necesitan adaptaciones técnicas para asegurar la recepción y liquidación de estos activos.

Esta cifra se suma a una venta previa confirmada de 300 millones la cual busca complementar la oferta privada de divisas y fortalecer la economía nacional.

Ante este panorama, el gobierno de Delcy Rodríguez prevé que los ingresos del país por hidrocarburos pueden aumentar un 37 % en 2026 y estima que durante este año podrían ingresar alrededor de 1,4 millardos de dólares en inversión para el sector, en un escenario de mayor flexibilización y participación de capital externo.

Las declaraciones de Marco Rubio frente a la situación de Venezuela

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante una reunión con ejecutivos de petróleo y gas en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington D. C. FOTO: Alex Wong/Getty Images Ampliar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció el día anterior ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde manifestó las razones detrás de la intervención estadounidense al país bolivariano.

“En nuestro hemisferio, teníamos un régimen dirigido por un narcotraficante acusado que se convirtió en la base de operaciones de prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo”, dijo el secretario de Estado estadounidense durante su intervención.

Así entonces, acotó que la nación estaba sirviendo como base de operaciones de países como Irán, Rusia y China, además de servir, a su juicio, como plataforma de narcotráfico para organizaciones guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por lo tanto, Rubio mencionó que el plan de EE.UU. se centra en normalizar la industria petrolera venezolana y alejarla de prácticas de corrupción y control político. Enfatizó que por el momento el petróleo venezolano no es insustituible en el mercado; sin embargo, destacó que los recursos naturales son los que mantendrán la seguridad y estabilidad del país a futuro.

“Esperamos pasar a un mecanismo que permita venderlo (al petróleo) de forma normal, una industria petrolera normal, no dominada por compinches, no por el soborno y la corrupción”, expresó el secretario de Estado.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este jueves 29 de enero

En su reciente informe, el Banco Central de Venezuela indicó que el dólar para este jueves 29 de enero de 2026 se cotiza en 363,66230000 bolívares, significando un nuevo aumento respecto a la cifra emitida el día anterior (361,4906 bolívares).

Por otra parte, las demás divisas que se manejan en Venezuela también reportan un leve aumento a raíz de la tendencia inflacionaria del bolívar desde que comenzó el año. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 434,42734695 bolívares.

434,42734695 bolívares. Yuan chino: 52,35790489 bolívares.

52,35790489 bolívares. Lira turca: 8,37761891 bolívares.

8,37761891 bolívares. Rublo ruso: 4,76715343 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este 29 de enero

El BCV también indicó los precios que manejarán las casas de cambio en Venezuela durante este jueves, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Mercantil: 391,0885 bolívares por compra y 411,8322 bolívares por venta.

391,0885 bolívares por compra y 411,8322 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito BNC: 379,9189 bolívares por compra y 396,6572 bolívares por venta.

bolívares por compra y 396,6572 bolívares por venta. BBVA Provincial: 365,6618 bolívares por compra y 385,5783 bolívares por venta.

Banesco: 384,7207 bolívares por compra y 378,8171 bolívares por venta.

384,7207 bolívares por compra y 378,8171 bolívares por venta. Banco de Venezuela: 360,9475 bolívares por compra y 362,8561 bolívares por venta.

360,9475 bolívares por compra y 362,8561 bolívares por venta. Otras Instituciones: 406,8228 bolívares por compra y 395,7677 bolívares por venta.

Cabe añadir que el dólar ha mantenido su fortaleza frente al bolívar después de una imposición de más de 400 sanciones que han empezado desde 2015 y se mantienen incluso después de la captura de Nicolás Maduro.

Ante este panorama, funcionarios estadounidenses están ‌trabajando para emitir pronto una licencia general que ⁠levantaría ‌algunas sanciones al sector energético ‍de Venezuela para atraer inversión extranjera.

