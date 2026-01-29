Aguas de Cartagena capacita a líderes comunitarios en herramientas digitales

Aguas de Cartagena realizó el taller “Herramientas digitales para hacer la vida más fácil” en su nueva Zona de Autogestión, ubicada en el Centro Comercial Gran Manzana. El evento contó con la participación de 16 líderes comunitarios de los barrios El Pozón, Villas de la Candelaria, Portales de Alicante.

Durante el encuentro, los asistentes vivieron una experiencia práctica con los diferentes canales de atención de la empresa, entre ellos los kioscos de autogestión, los puntos telefónicos y el servicio de video atención. Asimismo, compartieron sus impresiones y aportaron ideas orientadas a la mejora continua de estos servicios.

“El objetivo central de esta iniciativa es capacitar a los líderes comunitarios para que actúen como multiplicadores en sus barrios. De esta manera, buscamos que más usuarios puedan realizar sus trámites de forma ágil, sin desplazarse lejos de casa y sin interrumpir su rutina diaria”, señaló John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

Por su parte, el directivo destacó que “fortalecer la gestión del usuario mediante el uso de herramientas tecnológicas es una prioridad para la compañía. Por eso, este taller —el primero de una serie de espacios que desarrollaremos junto a nuestro equipo de Atención al Usuario— busca fortalecer el liderazgo comunitario, generar confianza y promover la transformación ecológica y tecnológica de nuestras comunidades”.

La nueva Zona de Autogestión del Centro Comercial Gran Manzana representa un avance clave en la estrategia de modernización de Aguas de Cartagena y en su acercamiento a los usuarios, al ofrecer alternativas tecnológicas que optimizan el tiempo y enriquecen la experiencia de servicio.