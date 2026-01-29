Afinia impulsa la restauración ecológica en Bolívar con nuevos megaviveros

Estas infraestructuras se suman a las entregadas recientemente en Loma de Arena (Santa Catalina) y Las Piedras (San Estanislao de Kostka), consolidando una red de centros de producción vegetal al servicio del territorio.

Los megaviveros, concebidos como estructuras autosostenibles y adaptadas a las condiciones del Caribe, cuentan con sistemas de riego por microaspersión, áreas de germinación, reservorio de agua, zonas de acopio, estructuras bioclimáticas desmontables y generación solar fotovoltaica.

La entrega de estas obras a Cardique se realiza como parte de una compensación ambiental orientada no solo al cumplimiento normativo, sino a promover procesos de educación ambiental, participación comunitaria y fortalecimiento del liderazgo local. Además, contribuyen directamente a la mitigación del cambio climático mediante la restauración ecológica y la mejora de la calidad del aire.

Cada megavivero tiene capacidad para producir más de 25 mil plántulas al año entre especies maderables y frutales, seleccionadas según las necesidades de cada zona. Esto permitirá avanzar en la recuperación de suelos, el enriquecimiento de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad del departamento.

Con estas acciones, Afinia demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio, trabajando junto a las comunidades para impulsar el progreso, proteger el ambiente y generar oportunidades para las generaciones presentes y futuras.