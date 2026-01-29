Acuerdo por Transcaribe: Alcalde Dumek propone pasaje a $2.900 para estudiantes de Cartagena

“Los estudiantes de la ciudad no están solos”, así afirmó el alcalde de Cartagena, el pasado sábado para anunciar que hoy se reuniría con líderes estudiantiles y juveniles que han representado a quienes se han opuesto al alza del pasaje de Transcaribe para 2026. El mandatario anunció que el encuentro serviría para iniciar un diálogo constructivo para analizar financiera y jurídicamente un beneficio merecido para estudiantes de colegios y universidades, en medio de concertaciones entre Transcaribe, el Distrito y representantes sociales.

Por ello, en el Palacio de La Aduana se dieron cita varias partes clave en la concertación, Distrito, Concejo, Defensoría del Pueblo, Central Unitaria del Trabajo (CUT) y representantes juveniles, para tratar las peticiones ciudadanas, las cuales han provocado manifestaciones por el aumento del pasaje, de una tarifa diferencial para jóvenes estudiantes en la ciudad, entre universitarios y de colegios. Este encuentro también fue uno de los acuerdos entre Transcaribe y los manifestantes, el pasado viernes 23 de enero.

“El costo del pasaje no es una decisión caprichosa del alcalde o de Transcaribe, sino que tiene sustentos en el alza de una serie de costos y elementos macroeconómicos que suben cada año, como es el salario mínimo; y, siempre, quien ha mantenido a flote al sistema ha sido la Alcaldía Mayor con sus aportes. No obstante, siempre he dicho que íbamos a cumplir esa promesa; pero ha sido difícil ante la situación en la que recibimos el sistema: un sistema en ruinas, con un operador que no le cumple a la ciudad; sin embargo, hay decisiones que tenemos que tomar y hay que evaluar todos los escenarios”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Por ello, hoy iniciamos una serie de espacios de diálogo, mesas de concertación, para garantizar que la tarifa diferencial será una realidad a corto plazo, a espera de un trámite legal administrativo ante el Concejo Distrital”

Turbay explicó que la administración distrital, a través de la Secretaría de Hacienda, ya identificó recursos para ser destinados al Fondo de Pasajes Subsidiados de Transcaribe; no obstante, al estar el Presupuesto de gastos e inversiones del 2026 ya aprobado, se debe presentar un proyecto de acuerdo ante el Concejo para reorientar los recursos.

Turbay expuso que no se esperará hasta el 1 de marzo, inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo, sino que se convocará a sesiones extraordinarias en los primeros días de febrero para avanzar en este tema; y así darle tranquilidad a los estudiantes, quienes seguirán realizando manifestaciones pacíficas.

El alcalde informó que, según análisis financieros previos, con los recursos distritales que se inyectarían en Transcaribe, los estudiantes en Cartagena pagarían alrededor de 1.000 pesos; o sea, 2.900 pesos, con respecto a los $3.900 del costo actual.

Por eso fue importante la presencia de Hernando Piña, presidente del Concejo; y la concejala Laura Díaz para impulsar que el trámite tenga garantías para convertirse en una realidad; y así el auxilio económico a corto plazo empiece a beneficiar a los estudiantes de Cartagena.

El proyecto de acuerdo contará con todo el soporte legal y fiscal, construido de forma concertada por el Distrito, Transcaribe y la representación juvenil y estudiantil.

Sin embargo, los representantes estudiantiles agradecieron la propuesta, pero pidieron que la conversación se centre en una posible modulación del pasaje actual de Transcaribe por $3.900. El 5 de febrero se vuelven a reunir las partes en una segunda mesa de concertación a la que serán convocados representantes de otras poblaciones como los adultos mayores, personas con movilidad reducida, entre otros, incluyendo al Ministerio de Transporte.

Derogar el actual decreto y disminuir el incremento del pasaje: propuesta de los estudiantes

Entre los representantes sociales presentes en la reunión estuvo Hernando Samudio, dirigente de la CUT en Bolívar, quien lideró la presentación de una serie de solicitudes a tener en cuenta en las próximas reuniones mensuales, dándole apertura al trabajo conjunto entre el Distrito con colectivos juveniles y estudiantiles.

Varios representantes juveniles y estudiantiles, de colectivos como la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Andes) y la representación estudiantil de la Universidad de Cartagena, hicieron una serie de reclamos y solicitudes para avanzar en la conversación conjunta.

Cabe recordar que el pasado viernes 23 de enero, los líderes y representantes de los colectivos estudiantiles sostuvieron una mesa de diálogos con la gerencia de TransCaribe, en la cual se llegaron a varios acuerdos.

El primer acuerdo fue contar con un espacio de diálogo con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. También se acordó la realización de un espacio de socialización acerca del proceso de construcción de una tarifa diferencial para estudiantes, adulto mayor, personas con movilidad reducida, y personas de estratos 1, 2 y 3. Otro acuerdo fue el impulso de la socialización de la ruta de atención a casos de acoso y violencia basada en género a bordo del sistema.

Hoy, en el marco de la reunión, varios jóvenes intervinieron para expresar que el principal elemento que los tiene en la mesa de diálogo es el alza del costo del pasaje a $3.900, por lo que propusieron el congelamiento de la misma o decretar el retorno a la cifra anterior de $3.400.

No obstante, hubo aceptación, por parte del alcalde Dumek Turbay, a la propuesta de rehacer un análisis socioeconómico que constate una potencial disminución del costo actual del pasaje de Transcaribe; y sobre este nuevo valor modulado aplicar el subsidio de mil pesos. En otros términos, explorar llegar a un punto medio entre el costo actual y el valor anterior.

“Estamos en sintonía para trabajar por lo bueno para Cartagena y no dejaremos solos a los estudiantes de la ciudad. Sé que la tarifa diferencial no es su única solicitud, pero para eso seguiremos escuchando, analizando y buscando soluciones para todo lo que consideren que son asignaturas pendientes a la hora de movilizarse en Transcaribe. Queremos que todo usuario se sienta digno, que las mujeres se sientan seguras y que transportarse no hiera sus bolsillos, en medio de la situación de pobreza y desigualdad que golpea en muchos rincones de Cartagena”, puntualizó Turbay Paz.

Por su parte, Ercilia Barrios, gerente de Transcaribe, informó que, mientras se estructura el proyecto de acuerdo para que los estudiantes paguen $2.900 en Transcaribe, seguirán trabajando para censar y caracterizar la totalidad de la población estudiantil a beneficiar, pues ahora mismo se tiene sólo el censo de la Secretaría de Educación de estudiantes de colegios públicos.

Por ende, ahora se debe censar y registrar los estudiantes universitarios a beneficiar, previa información de cada institución universitaria donde estén matriculados, para definir el presupuesto general a solicitar y reorientar en el Concejo.

Entre otros temas a seguir tratando en las próximas mesas, los estudiantes solicitaron toda la información y documentación socioeconómica de cómo funciona Transcaribe, cómo se llega a la definición del valor de pasajes, los déficit financieros y los proyectos para su fortalecimiento, incluyendo la compra de nuevos buses e inversión en recuperar estaciones.

Además, solicitaron que las mesas sean ampliadas con la presencia de otros actores sociales como los vendedores informales, y seguir tratando auxilios y subvenciones para otros grupos poblacionales.

Por último, los estudiantes exigieron el fortalecimiento del programa de corredores universitarios seguros de Distriseguridad y de inversión en todo lo relacionado con Transcaribe para mejorar la calidad del servicio y la comodidad de los usuarios.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay informó que el Distrito, tras volverse realidad la tarifa diferencial estudiantil en las próximas semanas, lo establecerá como rubro en el Presupuesto Distrital del 2027.