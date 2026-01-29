$217.477 millones ha girado la ANI al Proyecto de restauración del Canal del Dique
El valor total es de $5,6 billones, los cuales se desembolsan y giran al Patrimonio Autónomo de forma programada a través de 29 aportes semestrales
- - De acuerdo con los procedimientos acordados en el contrato, los recursos solo son pagados al Concesionario cuando se verifica el cumplimiento de los indicadores técnicos, garantizando que los desembolsos estén alineados con el avance efectivo del proyecto. A diciembre de 2025, la ANI ha girado al patrimonio autónomo más de $217.477millones, asegurando un uso eficiente y responsable de los recursos públicos.
- - Actualmente el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique se encuentra en etapa Preoperativa (Unidad Funcional 0), en donde se adelantan intervenciones de dragado, adecuaciones y alistamientos que aseguran la navegabilidad y respuesta efectiva en el corredor fluvial.
- - Durante el tiempo de ejecución del contrato, desde el 1 de junio de 2023, se registra un tránsito de más de 3.500 embarcaciones mayores, sin incidentes que lamentar. Se han removido más de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos a lo largodel sistema, con especial énfasisen el sector de Calamar y en la desembocadura del Canal del Dique en la Bahíade Cartagena. También se ha adelantado el mantenimiento, rocería y limpieza en más de 120 kilómetros de diques de protección (incluyendo sectores críticos como Santa Lucía, Calamar, Gambote y Soplaviento).
- - Simultáneamente a las laboresde mantenimiento, el proyecto vieneadelantando el Estudio de Impacto Ambiental por disposición de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); se esperaque en el primer semestrede este 2026 se entregue para continuar, una vez aprobado el estudio, con la ejecución del contrato en su fase constructiva.
- - El proyecto tendrá la construcción de 95 obrasciviles sobre el área de influencia del Canal del Dique, incluyendo los complejos cenagosos aledaños que beneficiarán a más de 1,5 millones de personas. Las intervenciones constructivas están divididas en 2 complejos (Calamar y Puerto Badel) y generarán más de 61.000 empleos directos e indirectos.