Política

Vicky Dávila quedó atrapada en ascensor en Corabastos: esto ocurrió

El incidente sucedió cuando se dirigía a una reunión con el gerente de Corabastos, David Martínez, en el marco de su agenda de campaña. No pasó a mayores.

Vicky Dávila quedó atrapada en ascensor en Corabastos: esto ocurrió

Vicky Dávila quedó atrapada en ascensor en Corabastos: esto ocurrió / zl4j4awcdazcsc0r0ob7

La precandidata presidencial Vicky Dávila sufrió un incidente este miércoles, 28 de enero, en Corabastos, en Bogotá, luego de quedar encerrada en un ascensor junto a miembros de su equipo.

Esto, cuando se dirigía a una reunión con el gerente de la central mayorista, David Martínez Carrillo, en el marco de su agenda de campaña.

Dávila y su equipo permanecieron atrapados durante cerca de media hora. Y según información que obtuvo la campaña, todo habría ocurrido por una sobrecarga de peso en el ascensor.

La precandidata fue rescatada y logró salir a salvo. Igualmente, descartaron que se tratara de un atentado.

Incluso, según el equipo de campaña, el hecho se lo tomaron con humor y la candidata lo calificó como “divertidísimo”.

Tras el incidente, la precandidata logró adelantar la reunión prevista con el gerente de Corabastos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad