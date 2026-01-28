Vicky Dávila quedó atrapada en ascensor en Corabastos: esto ocurrió / zl4j4awcdazcsc0r0ob7

La precandidata presidencial Vicky Dávila sufrió un incidente este miércoles, 28 de enero, en Corabastos, en Bogotá, luego de quedar encerrada en un ascensor junto a miembros de su equipo.

Esto, cuando se dirigía a una reunión con el gerente de la central mayorista, David Martínez Carrillo, en el marco de su agenda de campaña.

Dávila y su equipo permanecieron atrapados durante cerca de media hora. Y según información que obtuvo la campaña, todo habría ocurrido por una sobrecarga de peso en el ascensor.

La precandidata fue rescatada y logró salir a salvo. Igualmente, descartaron que se tratara de un atentado.

Incluso, según el equipo de campaña, el hecho se lo tomaron con humor y la candidata lo calificó como “divertidísimo”.

Tras el incidente, la precandidata logró adelantar la reunión prevista con el gerente de Corabastos.