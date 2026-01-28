Neiva

Tres de los siete fugados ya están en poder de las autoridades en Neiva

Uno de los evadidos se entregó voluntariamente y pidió garantías de salud y derechos humanos.

Pamela Márquez

Las autoridades confirmaron que tres de los siete privados de la libertad que se fugaron del Centro de Detención Transitorio de Neiva ya se encuentran nuevamente bajo custodia.

Entre ellos está Jhon Sebastián Becerra Lizcano, de 23 años, conocido con el alias de ‘Macetón’, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades, hecho que fue confirmado por su madre, quien pidió respeto por la integridad física y los derechos humanos de su hijo.

“Quiero dejar en claro que mi hijo se ha entregado voluntariamente. A él nadie lo ha capturado. Él está recién salido de una cirugía, de una laparotomía, por lo que pido y exijo que por favor respeten su salud y sus derechos humanos”, manifestó la mujer.

Las autoridades reiteraron que continúa el operativo de búsqueda para dar con el paradero de los otros cuatro fugados, se ofrece una recompensa de acuerdo a la calidad de la información que permita su recaptura, al tiempo que avanzan las investigaciones para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales por la fuga.

