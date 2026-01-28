Sebastián Yatra regresa a México con su gira ‘Entre Tanta Gente Tour’

Sebastián Yatra confirmó oficialmente su regreso a México con las nuevas fechas de su gira ‘Entre Tanta Gente Tour’, un recorrido que lo llevará por diez ciudades del país y que marca uno de los regresos más esperados del año.

Las presentaciones incluyen Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Puebla, Torreón, Monterrey, Chiapas, León y Guadalajara, consolidando una de las rutas más amplias de su agenda internacional.

El anuncio llega tras una etapa de presentaciones en Europa y la confirmación de su tramo latinoamericano, reafirmando el vínculo del artista con México, uno de los escenarios fundamentales en su trayectoria global.

La gira se caracteriza por una propuesta enfocada en la cercanía con el público, privilegiando la emoción, las historias compartidas y un ambiente que busca conectar desde lo humano más que desde la espectacularidad técnica.

En este formato, Yatra apuesta por un show introspectivo y narrativo, pensados para quienes han seguido de cerca la evolución de su música.

El eje creativo del tour nace del universo conceptual de ‘Milagro’, su más reciente álbum compuesto por 17 canciones.

Este proyecto representa una etapa de transformación en la que el artista explora temas como la gratitud, el amor, la fe y la nostalgia, invitando a la audiencia a reconectar con lo esencial y a encontrar significado en los pequeños gestos de la vida diaria.Esa sensibilidad se traslada al escenario, dando forma a un espectáculo íntimo, emotivo y profundamente humano, que se distancia de los grandes montajes para priorizar la experiencia personal de cada asistente.

El anuncio se produce en un momento de reconocimiento internacional para Yatra, quien recientemente obtuvo cuatro nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026 en categorías como ‘Pop – Male Artist of the Year’, ‘Pop – Song of the Year’ por La Pelirroja, ‘Pop – Album of the Year’ y ‘Pop/Urban – Collaboration of the Year’ por 2am junto a Bad Gyal.

Estos logros consolidan su presencia en la música latina y refuerzan el impacto de su más reciente etapa artística.