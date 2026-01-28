Restablecido el alumbrado público en el Puente Román tras hurtos y actos de vandalismo

Este martes quedó restablecido el servicio de alumbrado público en el Puente Román, luego de que en días recientes se registraran tres hechos de hurto y vandalismo que afectaron el sistema de iluminación y dejaron sin servicio este tramo vial.

Las labores de reparación se ejecutaron con el apoyo del contratista Empresas Públicas de Medellín (EPM), con el objetivo de restablecer las condiciones de visibilidad y seguridad para peatones y conductores que transitan por la zona.

Entre el 22, 24 y 25 de enero fueron hurtados, aproximadamente, 650 metros de cable 3x12 del sistema eléctrico del puente, lo que provocó la interrupción del alumbrado público por cerca de 124 horas.

Estos hechos afectaron la visibilidad nocturna y generaron riesgos para la movilidad y la seguridad vial. En consecuencia, como medida preventiva, y con el fin de reducir la vulnerabilidad de la infraestructura, se reforzaron los componentes del sistema de iluminación. Todas las cajas de registro fueron recubiertas con materiales rígidos soldados.

De manera paralela, la Administración Distrital adelanta las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de que se investiguen los hechos y se establezcan responsabilidades por los daños ocasionados a la infraestructura pública.

Desde la Secretaría General,el llamado es a la ciudadanía para que colabore en el cuidado de los bienes públicos, evitando daños a la infraestructura urbana y denunciando cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de elementos destinados al bienestar colectivo.

“Los daños ocasionados a la infraestructura pública representa un costo económico para la ciudad y una afectación directa a la seguridad de quienes usan estos espacios. La corresponsabilidad ciudadana es clave para prevenir que estos hechos se repitan y para proteger lo que es de todos”, precisó la secretaria general, María Patricia Porras Mendoza.

El Puente Román es considerado un icono urbano en Cartagena, que conecta a los barrios Manga y Getsemaní; desde junio de 2025 cuenta con un sistema de alumbrado público renovado que incluye 18 postes ornamentales y 34 farolas LED de luz cálida.