Recapturados dos de los siete evadidos del CDT de Neiva tras Consejo de Seguridad extraordinario

Jairo Andrés Gómez Perdomo y Duban Esneyder Llanos Motta fueron recapturados por la Policía Metropolitana de Neiva tras la fuga de siete detenidos del Centro de Detención Transitoria.

Luego de la fuga de siete personas privadas de la libertad del Centro de Detención Transitoria (CDT) de Neiva, las autoridades locales y nacionales realizaron un Consejo de Seguridad extraordinario en el que se confirmaron importantes avances operativos, administrativos y judiciales para enfrentar la situación y fortalecer la seguridad ciudadana.

Como resultado del despliegue inmediato de la Policía Metropolitana de Neiva, fue recapturado Jairo Andrés Gómez Perdomo, quien se encontraba detenido por el delito de desaparición forzada, así lo confirmó el comandante de la institución, coronel Héctor Betancourt, al destacar el trabajo articulado y los operativos realizados en distintos sectores de la ciudad.

Horas después, la Policía Metropolitana informó la recaptura de Duban Esneyder Llanos Motta, otro de los siete evadidos, señalado por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Con esta detención, ya son dos los recapturados, mientras que cinco personas continúan prófugas.

Las autoridades anunciaron una recompensa económica por información que permita la ubicación y captura de los evadidos restantes. El monto será definido de acuerdo con la calidad, veracidad y efectividad de los datos suministrados.

Durante el Consejo de Seguridad se acordaron acciones clave, entre ellas la instalación de una mesa técnica con la Rama Judicial para solicitar que las personas privadas de la libertad sean trasladadas de manera preventiva a centros de detención del municipio donde fueron capturadas. Asimismo, se reiteró la orden de no recibir detenidos de otros municipios en el CDT de Neiva.

También se anunció el reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas, el inicio de acciones administrativas y judiciales para que el INPEC asuma la custodia de detenidos considerados de alta peligrosidad y el envío de comunicaciones a los alcaldes de los municipios de origen de los capturados.

Adicionalmente, se solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir la investigación disciplinaria por la fuga, mientras que el Ejército Nacional realizará revistas periódicas en el entorno del CDT como apoyo a la Policía Metropolitana.

En la jornada participaron la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, el ICBF, Migración Colombia, la UNP, Medicina Legal y la Alcaldía de Neiva.