Por primera vez la Red Distrital de Bibliotecas se vincula al Festival del Frito Cartagenero

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias de Cartagena participa por primera vez en el tradicional Festival del Frito Cartagenero, llevando actividades gratuitas de lectura, escritura y oralidad dirigidas a niños y niñas.

Las actividades, orientadas y acompañadas por bibliotecarios y bibliotecarias de la Red, iniciaron los días 24 y 25 de enero y continúan del 28 de enero al 1 de febrero a las 4:00 de la tarde dentro de la zona del festival en el parqueadero de los Zapatos Viejos, integrando la promoción de la lectura y la creatividad a una de las celebraciones gastronómicas más representativas de Cartagena.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de esta iniciativa para la formación integral de la niñez: “Apostarle a la lectura, la escritura y la oralidad en espacios de tradición popular es una forma de acercar la cultura y el conocimiento a nuestras niñas y niños, fortaleciendo su imaginación y su amor por la ciudad”, expresó el mandatario.

“Queremos que el Festival del Frito sea también un espacio pedagógico, para aprender, crear y compartir en familia, donde los niños y niñas encuentren en la lectura y en las actividades recreativas, una puerta a nuevas historias y saberes”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC. La invitación es para que los niños y las niñas disfruten de la lectura en el marco del Festival del Frito Cartagenero.

Programación

Durante estos días, la invitación se extiende a todas las familias cartageneras para disfrutar, de miércoles a domingo, de actividades culturales y pedagógicas pensadas para niños, niñas y adultos, en un ambiente lleno de tradición, imaginación y sabor.

-Miércoles 28 de enero

“Cuentiando” con Luis Carlos Betancourt. Un espacio dedicado al arte de narrar historias y leer cuentos.

-Jueves 29 de enero

Estrategia LEO con Jair GómezCreación literaria, actividades de lectoescritura y dibujo del frito favorito.

-Viernes 30 de enero

Encuéntrate con la lectura en las tradiciones del Festival del FritoCon la maestra Miriam Negrete.

-Sábado 31 de enero

Cuentiando con Luis Carlos Betancourt.

-Domingo 1 de febrero

Lectura de libros del programa Estrategia LEO. Dibujo del frito favorito. Se obsequiarán cartillas a los mejores lectores.