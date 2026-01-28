Por primera vez la Red Distrital de Bibliotecas se vincula al Festival del Frito Cartagenero
Con la estrategia LEO, las bibliotecas se toman el parqueadero de los Zapatos Viejos para ofrecer cuentacuentos y talleres de dibujo a los niños en medio de la fiesta gastronómica
La Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias de Cartagena participa por primera vez en el tradicional Festival del Frito Cartagenero, llevando actividades gratuitas de lectura, escritura y oralidad dirigidas a niños y niñas.
Las actividades, orientadas y acompañadas por bibliotecarios y bibliotecarias de la Red, iniciaron los días 24 y 25 de enero y continúan del 28 de enero al 1 de febrero a las 4:00 de la tarde dentro de la zona del festival en el parqueadero de los Zapatos Viejos, integrando la promoción de la lectura y la creatividad a una de las celebraciones gastronómicas más representativas de Cartagena.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de esta iniciativa para la formación integral de la niñez: “Apostarle a la lectura, la escritura y la oralidad en espacios de tradición popular es una forma de acercar la cultura y el conocimiento a nuestras niñas y niños, fortaleciendo su imaginación y su amor por la ciudad”, expresó el mandatario.
“Queremos que el Festival del Frito sea también un espacio pedagógico, para aprender, crear y compartir en familia, donde los niños y niñas encuentren en la lectura y en las actividades recreativas, una puerta a nuevas historias y saberes”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC. La invitación es para que los niños y las niñas disfruten de la lectura en el marco del Festival del Frito Cartagenero.
Programación
Durante estos días, la invitación se extiende a todas las familias cartageneras para disfrutar, de miércoles a domingo, de actividades culturales y pedagógicas pensadas para niños, niñas y adultos, en un ambiente lleno de tradición, imaginación y sabor.
-Miércoles 28 de enero
“Cuentiando” con Luis Carlos Betancourt. Un espacio dedicado al arte de narrar historias y leer cuentos.
-Jueves 29 de enero
Estrategia LEO con Jair GómezCreación literaria, actividades de lectoescritura y dibujo del frito favorito.
-Viernes 30 de enero
Encuéntrate con la lectura en las tradiciones del Festival del FritoCon la maestra Miriam Negrete.
-Sábado 31 de enero
Cuentiando con Luis Carlos Betancourt.
-Domingo 1 de febrero
Lectura de libros del programa Estrategia LEO. Dibujo del frito favorito. Se obsequiarán cartillas a los mejores lectores.