Ofensiva en el sur de Bolívar: Policía recupera tres motocicletas en Mompox y San Martín de Loba

En el marco de la lucha frontal contra el hurto de motocicletas, la Policía Nacional de Colombia logró la recuperación de tres motocicletas que se encontraban reportadas como hurtadas en los sistemas de información institucionales.

Este importante resultado operativo se obtuvo en menos de 48 horas, gracias a las labores investigativas adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, en articulación con las patrullas de vigilancia, mediante controles, verificación de automotores y consultas en las bases de datos institucionales.

Las recuperaciones se realizaron en los municipios de Mompox y San Martín de Loba, al sur del departamento. Los vehículos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes de restitución a sus legítimos propietarios.

Al respecto, el comandante del Departamento de Policía Bolívar, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó:

“Estos resultados son producto del trabajo investigativo y preventivo, así como del despliegue permanente de nuestras capacidades en el territorio. Seguimos atacando de manera directa el hurto de motocicletas y otros delitos que afectan la tranquilidad de los bolivarenses”.

En lo corrido del año, la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar ha logrado la recuperación de 26 motocicletas, las cuales aparecían reportadas como hurtadas en los sistemas de información institucionales.