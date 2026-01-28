Multitudinaria boda de un empresario indio con una colombiana en Cartagena
Aseguran que las celebraciones se extendieron por tres días en la capital de Bolívar
Hace poco Cartagena fue ratificada como uno de los mejores destinos para matrimonios en todo el mundo y así quedó resaltado con una boda de grandes proporciones entre un hombre de nacionalidad india y una ciudadana colombiana.
Aseguran que fueron tres días de fiestas con motivo del matrimonio principalmente con música de la India y que recorrió hasta las calles del Centro Histórico. Turistas, residentes y curiosos pudieron apreciar el desfile de bailarines, atuendos tradicionales y ceremonias de ese país.
El recorrido terminó en el museo Naval del Caribe, donde se llevó a cabo una bendición.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, resaltó en su cuenta de X: “Otro de los segmentos donde nuestra ciudad es líder, el #TurismoDeRomance, con unas 500 bodas celebradas al año. A nuestros amigos de la India, bienvenidos. #Cartagena siempre será un buen plan.”