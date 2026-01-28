Multitudinaria boda de un empresario indio con una colombiana en Cartagena

Hace poco Cartagena fue ratificada como uno de los mejores destinos para matrimonios en todo el mundo y así quedó resaltado con una boda de grandes proporciones entre un hombre de nacionalidad india y una ciudadana colombiana.

Aseguran que fueron tres días de fiestas con motivo del matrimonio principalmente con música de la India y que recorrió hasta las calles del Centro Histórico. Turistas, residentes y curiosos pudieron apreciar el desfile de bailarines, atuendos tradicionales y ceremonias de ese país.

El recorrido terminó en el museo Naval del Caribe, donde se llevó a cabo una bendición.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, resaltó en su cuenta de X: “Otro de los segmentos donde nuestra ciudad es líder, el #TurismoDeRomance, con unas 500 bodas celebradas al año. A nuestros amigos de la India, bienvenidos. #Cartagena siempre será un buen plan.”