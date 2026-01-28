Mujer resultó herida tras ser alcanzada por un rayo en zona rural de Jenesano

Jenesano

Una mujer campesina resultó herida luego de ser alcanzada por un rayo en zona rural del municipio de Jenesano, en Boyacá, en un hecho ocurrido durante la tarde de este lunes mientras realizaba labores relacionadas con el manejo de ganado.

Según informó Yofre Becerra, comandante del Cuerpo de Bomberos de Jenesano, la emergencia se registró en un sector donde es común el uso de plantas eléctricas para actividades agropecuarias. “En horas de la tarde, una muchacha estaba arriando ganado y manipulando una planta eléctrica cuando fue impactada por un rayo”, explicó.

El comandante señaló que, tras recibir el llamado de la comunidad, unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar junto con el servicio de ambulancia para atender la situación. Sin embargo, cuando los organismos de socorro llegaron al sitio, la mujer ya había sido trasladada en un vehículo particular al Hospital San Rafael.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, la mujer se encuentra estable, presenta quemaduras leves y permanece en monitoreo cardíaca, debido a que las descargas atmosféricas afectan principalmente el funcionamiento del corazón, al ser un órgano que maneja impulsos eléctricos.

“Cuando llegamos al punto, la paciente ya había sido llevada al hospital por la comunidad. Hasta el momento no teníamos un reporte oficial, aunque se nos informó que habría llegado consciente”, indicó.

Las autoridades confirmaron que la mujer se encontraba sola al momento del incidente y que no se reportaron más personas afectadas por la descarga eléctrica. Finalmente, los organismos de socorro reiteraron el llamado a la comunidad para extremar las medidas de precaución durante tormentas eléctricas, especialmente en zonas rurales.