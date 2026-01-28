“María Fernanda Cabal es, junto a Petro, la política más repudiada de Colombia”: Lester Toledo

El consultor político Lester Toledo, quien asesoró al asesinado senador, Miguel Uribe Turbay, y luego a su padre, Miguel Uribe Londoño, compartió a Caracol Radio una dura carta en la que respondió a los señalamientos hechos en su contra por José Félix Lafaurie.

Igualmente, anunció que su decisión será apartarse del proceso electoral colombiano de cara a 2026.

En el documento, Toledo desmiente que tenga “enredos y compromisos en negocios públicos poco claros”, como dijo Lafaurie. Y también negó haber asesorado a María Claudia Tarazona y a Juan Carlos Pinzón. De otro lados, rechazó haber intentado contratar a la encuestadora AtlasIntel, para manipular el proceso de selección del candidato del Centro Democrático.

Pero una de las partes más fuertes de la carta es en la que hace referencia a los ataques contra el fallecido Miguel Uribe Turbay. “Concretamente, me quiero referir a quienes no tuvieron ningún reparo en acusar vilmente a Miguel Uribe Turbay de ‘tramposo’ y ‘mañoso’, y poner en duda su honorabilidad”.

Y les dijo lo siguiente: “Aparecieron con lágrimas de cocodrilo en la Clínica Santa Fe, pese a haber impulsado previamente ataques contra él, su familia y sus asesores”. En esa misma línea, señaló que se emprendió una “campaña negra sin cuartel” contra Miguel Uribe Londoño por atravesarse en el camino del “proyecto Cabal-Lafaurie”.

En otro de los apartados más polémicos, el consultor aseguró que “la señora María Fernanda Cabal es, junto a Gustavo Petro, la política más repudiada de toda Colombia”, y dijo que esa desfavorabilidad no es responsabilidad de ningún partido, expresidente o asesor, sino una realidad por promover “shows políticos de malos perdedores”.