La Fundación BAT Colombia e Icultur entregarán “Premios Gloria Triana” en el marco del Hay Festival

En el marco de las actividades del ‘Gran Salón BAT de Arte Popular, Colombia diversidad cultural y natural’ y como preámbulo al Hay Festival Cartagena, en el Palacio de la Proclamación de la Gobernación de Bolívar se llevará a cabo la entrega de los “Premios Gloria Triana”, una iniciativa de la Fundación BAT Colombia y los cuales reconocen a personas o entidades que, desde su labor en cualquier campo, hayan contribuido a fortalecer y difundir las expresiones culturales y/o artísticas beneficiando a las comunidades.

El evento de premiación será este miércoles 28 de enero, a las 5:00 p.m., en el Auditorio del Palacio de la Proclamación en la Gobernación de Bolívar y posteriormente se dará apertura al Gran Salón BAT de Arte Popular, Colombia diversidad cultural y natural en la sala del Palacio y en el Museo Histórico de Cartagena.

Estas exposiciones estarán abiertas al público hasta el 15 de marzo de 2026 con talleres y conversatorios.“Bolívar se honra al reconocer, a través de los Premios Gloria Triana, a quienes han dedicado su vida a preservar, fortalecer y proyectar la cultura como esencia de nuestras comunidades.

El legado de Gloria Triana nos enseñó que la identidad se construye escuchando a los territorios y reconociendo en sus expresiones culturales una fuerza viva de transformación social. Desde la Gobernación de Bolívar reafirmamos nuestro compromiso con el arte, la memoria y la diversidad cultural, y celebramos esta alianza con la Fundación BAT Colombia, la Gobernación e ICULTUR como una apuesta por el desarrollo humano, la cohesión social y el orgullo de lo que somos como región”, aseguró el Gobernador de Bolívar Yamil Arana Padauí.

De acuerdo con Ana María Delgado, Gerente de la Fundación BAT “los Premios Gloria Triana son una iniciativa de la Fundación BAT Colombia en homenaje a una mujer que ha dedicado su vida a trabajar con las comunidades y a visibilizar la cultura desde los territorios de Colombia como pionera del cine antropológico y etnográfico.

Gloria hizo parte de la creación de la Fundación BAT Colombia en el año 2000 y con ella se construyeron las líneas de trabajo basadas en la difusión, promoción y preservación de la cultura popular en todas sus manifestaciones.

Este reconocimiento no solo exalta su legado, sino que también destaca la importancia de todos aquellos que, desde distintos oficios y disciplinas, han logrado transformar realidades a través del arte y la cultura. Esperamos que estos premios sigan inspirando a más personas y organizaciones a trabajar por la identidad cultural del país y por el fortalecimiento de nuestras comunidade

“Para ICULTUR, los Premios Gloria Triana son un reconocimiento al valor de la cultura popular y a quienes han hecho del arte un camino de servicio y transformación comunitaria. El legado de Gloria Triana nos recuerda la importancia de visibilizar los saberes, las tradiciones y las expresiones que nacen en los territorios, y reafirma nuestro compromiso de seguir apoyando procesos culturales sostenibles, con enfoque territorial y comunitario. Celebramos que este homenaje se realice en el marco del Gran Salón BAT de Arte Popular y el Hay Festival, como un espacio de encuentro entre memoria, creación y futuro cultural.” dijo Vaneza Daguer Tamayo, directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar – ICULTUR.

El jurado calificador está conformado por:

Mariana Garcés Córdoba, ha dedicado toda su vida a trabajar por el sector cultural, hace parte del comité directivo de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Hoy integra diversas juntas directivas y se desempeña como directora ejecutiva del Centro de Danza y Coreografía del Valle del Cauca La Licorera. Fue subgerente y gerente del canal regional de televisión Tele pacífico. Comisionada de Televisión, secretaria de Cultura de Cali, directora Ejecutiva de la Asociación para la Promoción de las Artes Proartes y ministra de Cultura durante los 8 años de gobierno del presidente Santos.

María Consuelo Araújo Castro, gerente de Proyectos de Renovación Urbana de Cafam y panelista de Blu Radio, ex Ministra de Cultura y ex Ministra de Relaciones Exteriores. fue Secretaria de Integración Social de Bogotá y, en su condición de gerente del sistema de transporte masivo de la capital colombiana, Transmilenio, fue responsable del fortalecimiento del sistema de troncales, la renovación de la flota de buses y la entrega del TransMiCable, que benefició a cientos de miles de personas en los barrios más pobres de la ciudad.

Fernando Carrillo Flórez, vicepresidente Grupo Prisa, exprocurador General de la Nación y exministro de Justicia y del Interior, ex embajador de Colombia en España, representante del BID en París y en Brasil, promotor del Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta que hizo posible la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991.

Juan Carlos Restrepo Piedrahita, durante 19 años intermitentes ha liderado las áreas de legal y asuntos externos de BAT Colombia. y miembro del Consejo Directivo de la Fundación BAT. Hizo parte del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos como Director Nacional de Estupefacientes y Consejero Presidencial de Seguridad.

Juan Sebastián Aragón, se desempeña como director artístico de la Universidad Konrad Lorenz, donde sigue impulsando el arte y apoyando a las nuevas generaciones de creadores. Es un destacado actor y productor colombiano, graduado de la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York. Ha participado en reconocidas producciones como Pasión de Gavilanes y la película Soñar no cuesta.Además de su carrera artística, ha demostrado un fuerte compromiso gremial, siendo presidente de ACTORES SCG, la Sociedad Colombiana de Gestión para actores, y representante de los actores ante la junta directiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los ganadores recibirán una medalla elaborada por el artista Carlos Egidio Moreno Perea de Noanamá (Chocó), ganador de premios y menciones en los salones BAT de arte popular.