Decreto sobre servicios postales de pago abre debate por la protección del ahorro en Colombia

El borrador de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que ampliaría el alcance de los servicios postales de pago en Colombia y permitiría a los operadores postales administrar recursos de los usuarios mediante cuentas similares a las de ahorro, abrió un fuerte debate entre el sector financiero y las empresas postales.

Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, advirtió que la iniciativa podría poner en riesgo el ahorro de los colombianos al crear un nuevo producto financiero con menores exigencias regulatorias.

“No hay un activo más importante para el país que el ahorro de los colombianos y, por tocarlo, el Estado ha impuesto históricamente requisitos muy fuertes”, afirmó en diálogo con 6AM W de Caracol Radio.

Santos explicó que las entidades financieras están obligadas a cumplir estándares estrictos en prevención de lavado de activos, seguros como Fogafín y niveles de patrimonio y liquidez vigilados permanentemente por la Superintendencia Financiera.

“Lo que nos preocupa es pasar el ahorro del público a un esquema con menos requisitos y una supervisión que no tiene la experiencia ni la capacidad técnica”, señaló en entrevista con Julio Sánchez Cristo.

Desde el sector postal, Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, defendió el proyecto al señalar que se trata de un derecho respaldado por tratados internacionales y por la Corte Constitucional.

“Esta es una discusión que llevamos casi una década. Las empresas postales estamos autorizadas para prestar servicios postales de pago y la Corte ya lo avaló”, recordó.

Carreño sostuvo que los operadores postales cuentan con una amplia presencia en zonas apartadas del país donde no llega la banca tradicional.

“La red postal atiende a los colombianos de la Colombia profunda, donde el sector financiero no está, y queremos complementar el sistema, no reemplazarlo”, afirmó.

El dirigente gremial también rechazó que el sector postal carezca de controles.

“Todas las operaciones se reportan en tiempo real a la UIAF y contamos con uno de los sistemas de administración de riesgos más sólidos, reconocido por organismos internacionales. El riesgo se soluciona obligando a que los recursos se mantengan en encaje en bancos comerciales o en el Banco de la República. Así el dinero duerme en el sistema financiero, pero se presta el servicio en territorio”, indicó en 6AM de Caracol Radio.