Inició la reconstrucción de la Calle de la Media Luna

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del programa Vías para la Felicidad de la Secretaría de Infraestructura, dio inicio hoy a las obras de rehabilitación de la Calle de la Media Luna, una de las vías más emblemáticas y transitadas del Centro Histórico de Cartagena, ubicada en el barrio Getsemaní, epicentro cultural y turístico de la ciudad.

La intervención contempla la rehabilitación integral de 290 metros lineales, equivalentes a aproximadamente 2.240 metros cuadrados, con una inversión superior a los $4.600 millones. La obra permitirá dejar la Calle de la Media Luna completamente renovada, mejorando de manera significativa la movilidad y el entorno arquitectónico de uno de los sectores más visitados por cartageneros y turistas nacionales e internacionales.

“En los últimos años, Getsemaní se fue transformando en un icono del turismo en Cartagena, lo que aumentó el flujo de visitantes, locales consumiendo servicios y productos, y más tráfico vehicular; por ende, calles como la Media Luna se afectaron en su malla vial. Por ello, en nuestro objetivo de embellecer nuestra ciudad y sus corazones turísticos priorizamos su rehabilitación en este, el año de forjar legados y trascendencia, a través de transformaciones necesarias que dignifiquen la calidad de vida”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

La primera fase de intervención se desarrollará desde la esquina del Parque Centenario hasta la esquina de Café Havana, para luego continuar con las siguientes dos cuadras hasta completar la totalidad de la calle.

Con esta obra, la Alcaldía de Cartagena le sigue ratificando a los cartageneros y visitantes su compromiso con la recuperación de la malla vial del Centro Histórico, apostándole a una infraestructura de calidad que fortalezca el turismo y dignifique el espacio público en sectores patrimoniales de alto valor.

Articulación con el DATT

De manera articulada con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), se estableció un plan de manejo de tráfico que permitirá el desarrollo seguro de las obras, minimizando el impacto en la movilidad de la zona.Con el propósito de avanzar en la rehabilitación de la malla vial, se realizará el cierre total de la Calle de la Media Luna (Calle 30 entre la Carrera 9 y la Carrera 11), para lo cual se han dispuesto los siguientes desvíos vehiculares:

- Los vehículos que se desplacen desde el barrio Manga hacia Bocagrande podrán continuar su recorrido habitual por la Calle Larga, conectando con la avenida Blas de Lezo.

- Quienes transiten desde la Avenida Luis Carlos López (Puerto Duro) con destino a Bocagrande deberán tomar el carril norte de la avenida Daniel Lemaitre, el cual será habilitado en contravía hasta la Carrera 8B, para luego incorporarse a la avenida Blas de Lezo y continuar su recorrido.

Las autoridades de tránsito dispondrán de señalización y control permanente en la zona para orientar a los conductores y reducir afectaciones. Se recomienda a la ciudadanía planificar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones del personal autorizado.