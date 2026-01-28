Hoy por Hoy Cartagena

Hombre fue baleado por sicarios en Turbaco, Bolívar

La Policía adelanta la investigación del hecho

Hombre fue baleado por sicarios en Turbaco, Bolívar

El homicidio se registró el pasado Domingo 25 de enero, a las 7:40 de la noche. La víctima fue identificada como Edilberto González Montes, de 39 años de edad natural del municipio de El Carmen De Bolívar.

Según lo manifestado por la comunidad, esta persona se encontraba en la parte externa de un establecimiento abierto al público, cuando llegó un sujeto, desenfunda un arma de fuego y le dispara, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

Al occiso le registran seis anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Inspección técnica a cadáver realizada por la Seccional de Investigación Criminal.

