GAULA de la Policía realizó allanamiento al centro carcelario de Magangué

El Grupo GAULA de la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar, en coordinación con el INPEC, adelantó un allanamiento y registro en el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Camilo Torres, ubicado en el municipio de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La intervención se desarrolló en uno de los patios del centro de reclusión con el objetivo de incautar elementos tecnológicos como teléfonos celulares y tabletas, utilizados para la comisión de delitos de extorsión y otras conductas criminales que afectan la seguridad ciudadana desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Durante el procedimiento se realizó el registro a 50 personas privadas de la libertad, garantizando en todo momento el respeto por los derechos humanos. De igual manera, se efectuó la búsqueda de elementos cortopunzantes y objetos prohibidos que representen un riesgo para la integridad de los internos y del personal penitenciario.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, Diego Fernando Pinzón, afirmó:

“Con estos operativos le estamos cerrando el círculo a los extorsionistas que pretenden utilizar los centros de reclusión para intimidar y extorsionar a la ciudadanía. Nuestro compromiso es cortar de raíz estas prácticas criminales y proteger a las personas.”

La Policía Nacional continuará desarrollando operativos estratégicos y articulados que permitan prevenir el delito, fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de los habitantes del departamento de Bolívar.