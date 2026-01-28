Fue asesinado un hombre en zona rural del municipio de El Peñon, sur de Bolívar

La víctima fue identificada como Hernan Barandica Flores, residente en la vereda Juan Gabriel, del municipio de El Peñón, sur de Bolívar. Según información preliminar, los hechos ocurrieron en el sector conocido como Guadalajara, hasta donde el hombre se había desplazado junto a varios compañeros para realizar labores relacionadas con el pesajes de terneros en una finca.

Las primeras versiones indican que, de manera repentina, hombre armados llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra Barandica Flores, quien fallecio en el lugar.

Entre tanto las personas que lo acompañaban huyeron a atemorizados del lugar y le dieron aviso a las autoridades, que acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, no se conocen los móviles del crimen y las autoridades avanzan en la investigación correspondiente.