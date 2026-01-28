EPM adjudicó a Millicom Colombia Holding S.A.S. el 100 % de sus acciones en UNE

EPM adjudicó a Millicom Colombia Holding S.A.S., empresa del Grupo Millicom, el total de sus acciones en UNE, en la Audiencia de Adjudicación realizada este martes 27 de enero, de acuerdo con el proceso estipulado en el Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, según lo establecido en la Ley 226 de 1995.

En la Segunda Etapa de este proceso de enajenación, EPM recibió solo un Sobre para Precalificación, el cual cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento. La Propuesta de Compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la Junta Directiva de EPM y establecido en el Programa de Enajenación, es decir, COP 418.741 por cada una de las 5.014.958 acciones, que representa un valor total de COP 2.099.968.527.878.

EPM aceptó esta propuesta y adjudicó la totalidad de las acciones a Millicom Colombia Holding S.A.S., que tiene 5 días hábiles, contados a partir de este miércoles 28 de enero, para realizar el pago de las acciones.

Una vez EPM valide y confirme que el dinero de la enajenación fue recibido, la Empresa solicitará a UNE que haga la inscripción de Millicom Colombia Holding S.A.S. en el Libro de Registro de Accionistas. Con ello, se configurará la transferencia efectiva de las acciones y se dará por finalizado el proceso de enajenación.

El proceso de enajenación

En la Primera Etapa del proceso de enajenación que estuvo vigente por 2 meses, y que fue dirigida exclusivamente a los destinatarios de condiciones especiales, según lo establecido en la Ley 226 de 1995, EPM adjudicó 77 acciones a 11 nuevos accionistas, entre personas naturales y jurídicas.

Posteriormente, se ofrecieron las acciones remanentes al público en general y se dio inicio a la Segunda Etapa del proceso de enajenación con la publicación del Aviso de Inicio de Segunda Etapa, el 30 de diciembre de 2025, el cual tenía por objeto reglamentar algunos aspectos de esta Etapa y, en particular, fijar la fecha de la Audiencia de Adjudicación para este 27 de enero de 2026.

En el marco de esta Segunda Etapa, se cumplió el Proceso de Precalificación, en el que EPM invitó a los Interesados en adquirir las Acciones Remanentes a ingresar a la Sala de Información, dispuesta en www.epm.com.co, para facilitar la labor de acceso, evaluación y análisis de la información de UNE y las reglas para llevar a cabo dicha Segunda Etapa. El período de Precalificación estuvo vigente entre el 17 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026.

EPM, a través de la Banca de Inversión BTG Pactual contactó a 22 potenciales inversionistas para que accedieran a la Sala de Información y pudieran validar su interés por las Acciones de UNE, con el fin de buscar interesados en participar en la compra de las acciones durante la Segunda Etapa. Sin embargo, 21 de ellos no presentaron Sobre para Precalificación.

En esta etapa, EPM recibió únicamente el Sobre de Precalificación presentado por Millicom Colombia Holding S.A.S., el cual cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos, circunstancia que permitió que fuera confirmado como Inversionista Precalificado y pudiera presentar el Sobre de Oferta Económica en la Audiencia de Adjudicación.

En caso de darse el cierre efectivo de esta enajenación, es decir, de confirmarse el pago de las acciones dentro del plazo establecido, no se generarán cambios en el control de UNE, ya que el Grupo Millicom ha sido el accionista controlante desde el año 2014.

EPM, como propietario de las acciones, contó con un equipo de asesores externos de talla mundial y con amplia experiencia en este tipo de transacciones y en procesos de enajenación según lo establecido en la Ley 226 de 1995, con el fin de asegurar que el proceso de valoración y de venta de las acciones tuvieran todo el sustento técnico, jurídico y financiero que se requería.

La Empresa cumplió con todos los requisitos exigidos por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para llevar a cabo la inscripción temporal de las acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores y ejecutar el proceso de enajenación.

EPM ratifica su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado de los recursos públicos. La Empresa es y seguirá siendo 100 % pública, contribuyendo al desarrollo de los territorios en los que tiene presencia y al bienestar y calidad de vida de la comunidad.