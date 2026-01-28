En el colegio Santa Librada de Cali se buscará un récord histórico para buscar apoyo y recuperarla

La historia de Santa Librada es, en gran medida, la historia de Cali. Con más de dos siglos formando generaciones de estudiantes, sus muros han sido testigos de profundas transformaciones sociales, políticas y educativas.

Este sábado 31 de enero, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los egresados Juana Peláez y Libardo Dorado del Colegio Santa Librada, la institución educativa pública más antigua y emblemática de Cali, fundada en 1823, llevarán a cabo un reto histórico en la piscina de la institución: completar las 12 horas más rápidas de natación en una piscina de 25 metros.

El propósito es convocar a la fuerza ciudadana, empresarial y colectiva de la ciudad para unir esfuerzos en apoyo a la restauración de este emblemático colegio público.

La iniciativa busca proteger y revitalizar la educación pública en un momento crítico para uno de los colegios más antiguos del país y el más antiguo de Cali.

La Institución Educativa Oficial Santa Librada, que ha estado en amenaza de ruina durante años debido al deterioro progresivo de su infraestructura y la falta de inversión pública, ha obligado al cierre de múltiples salones, auditorios y zonas estructurales por orden judicial, para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

El deterioro se ha intensificado desde al menos 2021, cuando bloques completos debieron ser clausuradas por riesgo de colapso, situación que ha sido ampliamente documentada en informes judiciales y en diversas acciones ciudadanas que buscan frenar el deterioro y asegurar condiciones educativas dignas.

Esta crisis motivó que, años atrás, Juana Peláez y Julián Bonilla lideraran la acción popular con más firmas en la historia de Cali.

La iniciativa, respaldada por más de 5.200 personas, egresadas y no egresadas, se interpuso ante el Juzgado Noveno Administrativo de Cali para exigir la intervención y recuperación del colegio, resaltando su valor educativo, patrimonial y cultural.

A pesar de este logro ciudadano, Santa Librada continúa en condiciones críticas y con una profunda falta de dotación, por lo que se espera que esta nueva iniciativa contribuya a fortalecer su equipamiento y mantenimiento, en beneficio de los casi mil estudiantes matriculados, según el último censo de educación formal del DANE.

Esta hazaña deportiva sin precedentes en Colombia estará bajo supervisión oficial de la Federación Colombiana de Natación (FECNA).