El público toma la palabra en los 42 Premios India Catalina

A partir del martes 27 de enero de 2026, el público podrá postularse para convertirse en el Delegado o Delegada del Público, una figura clave que representará la mirada de las audiencias en el proceso de pre-nominación de los Premios India Catalina 2026.

Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el premio y sus públicos, reconocer el papel activo de las audiencias en la construcción del audiovisual colombiano e iberoamericano y abrir un canal real de participación ciudadana en uno de los reconocimientos más importantes del sector.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad, interesadas en la industria audiovisual, sin importar si hacen parte del público general, son estudiantes, creadores de contenido o profesionales del sector. La participación es abierta, gratuita y se realiza a través de un formulario en línea disponible hasta el 13 de febrero de 2026 en el siguiente enlace: https://forms.gle/oWAnKePyut7ffzge8

Para postularse, las personas interesadas deberán diligenciar el formulario de inscripción y adjuntar o enlazar un video creativo en el que expliquen por qué desean y por qué deberían ser elegidas como Delegado o Delegada del Público.

El mensaje, la creatividad y la afinidad con los valores de los Premios India Catalina serán fundamentales en esta etapa.

Una vez cerrada la convocatoria, el equipo de los Premios India Catalina realizará una preselección de 10 postulantes, teniendo en cuenta el cumplimiento delos requisitos, la claridad del mensaje y la coherencia del video con el espíritu del premio. Posteriormente, estos videos serán publicados en los canales oficiales del premio, donde el público tendrá un rol decisivo: apoyar a sus candidatos a través de interacciones en redes sociales.

El o la finalista con mayor número de interacciones será elegido como Delegado/a del Público. En caso de empate, el comité organizador tomará la decisión final valorando la calidad del mensaje y su conexión con los principios del galardón.

La persona seleccionada participará activamente en el proceso de pre-nominación, representando la voz de las audiencias, y será invitada especial a la gala de los Premios India Catalina 2026, viviendo de cerca la experiencia del premio y su celebración.

Los cuatro ganadores serán invitados especiales del evento. La organización cubrirá los gastos de estadía durante los días de la actividad, mientras que los tiquetes aéreos o de transporte deberán ser asumidos por cada uno de los ganadores.

Con esta dinámica, los Premios India Catalina reafirman su compromiso con una industria audiovisual más abierta, participativa y conectada con quienes la ven, la disfrutan y la hacen crecer: el público.