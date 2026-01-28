El gremio musical de Cartagena se cita en su primera asamblea distrital de 2026

Con el firme propósito de consolidar una escena musical sólida y representativa, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), convoca a todos los músicos, gestores, productores y agentes del sector a la I Asamblea del Gremio de Música de 2026.

Este encuentro, que surge como una iniciativa del Consejo del Área de Música de la ciudad, se desarrollará este miércoles 28 de enero a las 4:00 p. m. en las instalaciones del auditorio de la Biblioteca y Centro Cultural del Pie de la Popa.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, reafirmó el compromiso de la administración con el respaldo a los talentos locales: “Nuestra apuesta es por la dignificación del artista. Escuchar al gremio musical es el primer paso para garantizar que las políticas culturales de 2026 respondan a sus necesidades reales. Invitamos a cada músico a ser parte activa de esta jornada de diálogo y planeación para que la música siga siendo el alma de nuestra ciudad”.

En esa misma línea, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó la importancia de la asistencia masiva de los hacedores culturales: “Este encuentro es fundamental para fortalecer nuestro sector y dialogar de manera directa sobre los retos que enfrentamos este año. Queremos seguir construyendo una Cartagena donde el arte sea un derecho y un motor de vida para todos nuestros artistas”.

Durante la sesión se abordarán temas estratégicos para la circulación artística, procesos de formación y la participación del gremio en la agenda cultural del Distrito, buscando que la música sea el eje transformador de la identidad cartagenera en este nuevo año.