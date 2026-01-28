Ejército incauta 215 kilos de marihuana en Pitalito tras huida de narcotraficantes

Los 215 kilos de marihuana fueron abandonados por narcotraficantes en una vía rural de Pitalito durante un operativo militar y policial.

Un contundente golpe al narcotráfico propinaron tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Pitalito, sur del Huila, tras la incautación de 215 kilogramos de marihuana que fueron abandonados por presuntos narcotraficantes en medio de un operativo de control territorial.

La acción se desarrolló en la vereda El Cedro, sobre el eje vial que comunica a Pitalito con Mocoa, cuando soldados del Batallón de Infantería Liviana N. 27 Magdalena, en coordinación con la Policía Nacional, realizaban labores de registro y control. Al intentar detener un vehículo sospechoso, su conductor desobedeció la orden y emprendió la huida.

De inmediato se activó un plan candado y, gracias a información suministrada por la Red de Participación Cívica, las autoridades fueron alertadas sobre un automotor desde el cual sus ocupantes arrojaban paquetes a la orilla de la carretera. Al verificar el sector, las tropas hallaron 215 paquetes rectangulares que contenían marihuana.

Según el Ejército, esta incautación representa una afectación cercana a los 300 millones de pesos a las finanzas del narcotráfico y evitó que alrededor de 215 mil dosis llegaran a las calles, impactando de manera directa las redes de microtráfico.

La Novena Brigada reiteró que la presión constante de las tropas, el trabajo articulado con la Policía y la colaboración de la comunidad han sido clave para obligar a las estructuras criminales a huir y abandonar sus cargamentos.

Las autoridades anunciaron que continuarán las operaciones ofensivas contra las economías ilícitas para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias huilenses.