Cuerpo de Bomberos de Cartagena controló incendio en una vivienda del barrio Los Calamares

Tras el reporte de la emergencia, unidades bomberiles, bajo al mando del teniente Adolfo Cababal, atendieron el caso de manera inmediata y lograron controlar el incendio, lo que evitó su propagación a viviendas cercanas.

La situación fue controlada en su totalidad y no se reportaron personas lesionadas.

La vivienda se encontraba sola al momento de la emergencia y la causa del incendio es materia de investigación por parte del Cuerpo de Bomberos.

En el lugar también se contó con el apoyo del cuadrante de la Policía Nacional, lo que contribuyó a mantener el orden y la seguridad durante la atención del incidente.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena hace un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención como:

-Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas.

-Evitar conexiones improvisadas y la sobrecarga de tomacorrientes.

-Apagar y desconectar electrodomésticos cuando no estén en uso.

-No dejar velas, estufas o fogones encendidos sin supervisión.

-Mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor.

-Contar con un extintor en el hogar y conocer su correcto uso.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía e invita a reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias 119.